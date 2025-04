Fran Vieites y el Betis - Fiorentina: «Es el partido más importante de mi vida»

Fran Vieites es el portero de Pellegrini en la Conference, competición en la que el Betis ilusiona a su hinchada y está haciendo historia al alcanzar por primera vez una semifinal europea. El partido del jueves ante la Fiorentina en un Villamarín a reventar será la primera batalla por el ansiado billete a la final de Breslavia. Vieites está preparado y saboreando su momento: «Todos disfrutamos de la afición, de la previa, del partido, del post... estamos en una dinámica muy positiva y es muy bonito todo ahora mismo. Me encuentro bien, tranquilo, es un gustazo jugar en el Betis a día de hoy, cómo estamos jugando. El tratamiento de los compañeros es exquisito. El míster decidirá quién juega, pero todos estamos sin duda capacitados. No hace falta que el entrenador me diga nada. Siempre estoy preparado para jugar. El trabajo del futbolista es estar siempre preparado«, ha contado el guardameta en una entrevista en 'El Pelotazo', de Canal Sur Radio.

«Es una eliminatoria a 180 minutos, somo s conscientes, sabemos que hay que hacer un buen partido de ida. Estamos enfocados ahora en los 90 minutos del Villamarín. Sabemos las virtudes que tiene la Fiorentina, sus jugadores de ataque y defensa, cómo defienden en bloque, y haremos todo lo posible por aprovechar sus debilidades, que las tienen, y de esconder las nuestras para conseguir un buen resultado el jueves«, añadió Vieites sobre el trascendente duelo ante los italiano.

En este sentido, el portero gallego cuenta cómo suele estudiar al rival y la importancia de tener cerca a su familia y a su psicólogo personal en estos grandes momentos: «Me paso mi tiempo analizando al rival, tipos de jugadas, ascendencia del jugador, pero los porteros al final tomamos muchas decisiones intuitivas. En la preparación intento rodearme de mi gente. Tengo la suerte que viene mi familia para ver el partido. Hemos conseguido que viniesen y estoy agradecido por el esfuerzo. Estarán mi madre y mi pareja. Es el apoyo que mejor me viene, el que más necesito. También trato mi rutina en la previa con mi psicólogo. Trabajo con él desde hace varios años. Sacamos una activación mental previa. Porque la cabeza es la que juega al fútbol. La grandeza está en saber competir todos los días al máximo nivel. Eso te lo permite el ponerte la capa de superhéroe».

Y es que Vieites tiene claro al reto que se enfrenta: «A día de hoy sí, es el partido más importante de mi vida. En la historia del club también es la primera vez que se alcanza esta ronda en Europa. Por eso queremos dar nuestra mejor versión, tanto este jueves como la semana que viene, pero también el fin de semana contra el Espanyol y en los siguientes partidos«, sentenció.

Cuestionado por el papel del entrenador en los éxitos de este Betis, destaca que «Pellegrini siempre sabe cómo mantener una estabilidad en los buenos y en los malos momentos. Ahora es fácil hacerlo porque todo va bien, pero él lo consigue igualmente en las malas. En los peores momentos allá por enero o febrero, el míster mantenía esa normalidad, apretando a los jugadores, exigiéndonos como hace siempre, pero desde esa confianza en el trabajo que hacemos a diario y que nos da resultados«.

Por otra parte, Álvaro Valles, portero con el que coincidirá la próxima campaña en el Betis, lo ha piropeado recientemente, asegurando que está rindiendo a un gran nivel cada vez que le toca jugar: «Agradezco las palabras de Álvaro. Es una grandísima persona. Las veces que he tenido la oportunidad de hablar con él me lo ah demostrado. Y toda la gente que conocemos en común siempre tienen buenas palabras para él. Respetándolo, intento abstraerme de todo eso. Me centro en analizar al rival y elegir las acciones lo mejor posible. Es es lo que da la tranquilidad de saber lo que estás haciendo y tomar la elección adecuada», dijo el meta del Betis.

En cuanto a su rival del jueves, también tuvo elogios para el veterano David de Gea: «No me sorprende el nivel de De Gea. Es un grandísimo portero. He crecido viéndolo en la televisión desde pequeño. Él ha sido capaz de demostrar su nivel a pesar de estar un tiempo parado. Le doy mi enhorabuena porque es un ejemplo».

En lo que no quiso entrar Vieites es en la posible revisión de su contrato con el Betis, actualmente hasta junio de 2026: «No es momento ahora para hablar de eso. Lo que siento por el club es algo enorme. El crecimiento que he experimentado en el Betis es enorme, pero todo lo que sea descentrarnos ahora del partido de la Fiorentina es un error», zanjó.

Sí se mojó con la estrella del equipo: «¿Isco el mejor jugador de la Conference? Para mí es el mejor también de LaLiga, de la Copa del Rey, de las pachangas que jugamos aquí y de las que juega con sus hijos, también. Es el jugador más inteligente con el que he tenido ocasión de compartir vestuario, con una calidad increíble y una capacidad de sacrificio inmensa«.

Finalmente, dejó claro que el equipo también quiere la clasificación para la Champions en LaLiga: «Veo a todos muy enteros, capaces de afrontar partidos cada tres días, tenemos a casi todo el plantel disponible, están enchufados, el equipo está compitiendo al máximo, con una intensidad que es de admirar», concluyó.