Alineaciones probables del Levante - Betis de LaLiga EA Sports 2025-26: onces y banquillo de suplentes

La tercera salida del Real Betis en la presente temporada será para medirse este domingo al Levante UD en el Ciudad de Valencia en partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports. Hay que recordar en este punto que los de Pellegrini han jugado un partido más que todos sus rivales, a excepción de Celta, con el que se midió ya en encuentro adelantado de la sexta jornada. Suman cinco puntos los verdiblancos y ninguno el conjunto granota, que cuenta por derrotas sus partidos.

El Betis abrió la temporada empatando en el campo del Elche (1-1), luego batió en el estadio de la Cartuja por la mínima al Alavés (1-0), visitó Balaídos (1-1) y, por el último, en el compromiso que precedió al parón de selecciones, cedió en casa con el Athletic Club (1-2) con los goles de Bartra, en propia puerta, y Paredes. Bakambu, que anda en racha goleadora, recortó en el tiempo de prolongación. Obviamente, quiere mucho más el Betis y buscará en Valencia su primera victoria a domicilio.

El posible once del Betis ante el Levante

Isco, Aitor, Bartra y Ricardo, que tiene afectado el aductor derecho y se cae de los planes para las tres o cuatro próximas semanas, son las bajas verdiblancas en una convocatoria de la que sí forma parte Abde. También regresa Pau López a una lista que, con la esperada presencia de Amrabat y sobre todo Antony, conforman los siguientes 23 futbolistas: Pau López, Valles, Adrián, Bellerín, Ángel Ortiz, Natan, Llorente, Valentín Gómez, Junior, Bladi, Altimira, Marc Roca, Deossa, Amrabat, Fornals, Lo Celso, Abde, Pablo García, Antony, Riquelme, Chimy Ávila, Bakambu y Cucho Hernández.

Alineaciones probables del Levante - Betis Real Betis Pau López; Bellerín, Llorente Natan, Junior; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, Riquelme; Cucho Hernández.

Habrá cambios en el once respecto al choque con Athletic Club. Pau López volvería a la portería y la línea defensiva la formarían Bellerín, Llorente, Natan y Junior. En la medular, Altimira y Fornals formarían de nuevo el doble pivote con Le Celso en el enganche. Antony y Riquelme jugarían como extremos y Cucho Hernández, rematando el armazón ofensivo en punta. Tiene más opciones entre las que elegir Pellegrini, como las de Valentín Gómez y Marc Roca para el eje de la defensa o la de Deossa en algún puesto del centro del campo.

El posible once del Levante ante el Betis

El Levante afronta ya este partido con cierta necesidad al no haber sumado en las tres primeras jornadas. Y aunque se trate de un recién ascendido que fije su objetivo en la permanencia, no quiere hundirse desde el arranque en el fondo de la tabla. Los valencianos cayeron en el campo del Alavés (2-1), en casa ante el Barcelona (2-3) y en su visita al Martínez Valero frente al Elche (2-0). La principal novedad granota ante el Betis podría ser la presencia de su último fichaje, Etta Eyong.

Alineaciones probables del Levante - Betis Levante UD Ryan; Toljan, Elgezabal, De la Fuente, Manu Sánchez; Olasagasti, Pablo Martínez, Oriol Rey; Morales, Brugui, Eyong.

Pese al pleno de derrotas sufrido en las tres primeras jornadas, el once del Levante no experimentaría grandes cambios para este exigente choque contra el Real Betis. La portería sería para Ryan, con Toljan, Elgezabal, De la Fuente y Manu Sánchez en cobertura. En el centro del campo, Olasagasti de ancla, con Pablo Martínez y Oriol Rey de interiores; y en zona de ataque, Morales (o Carlos Álvarez) y Brugui de extremos como acompañantes de Eyong, que estrenaría titularidad.