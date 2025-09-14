Suscríbete a
Levante
  • Iván Romero (1') ,
  • Karl Edouard Blaise Etta Eyong (9')
2
1
2ª parte
Real Betis
  • Cucho Hernández (46')

LaLiga EA Sports. Jornada 4 Domingo 14/09 16:15h. Árbitro Alejandro Muñiz Ruiz. Estadio Ciutat de València. Canal Movistar LaLiga

Levante - Betis, las estadísticas del partido

Encuentro correspondiente a la cuarta jornada del campeonato en Primera división

Iván Romero y Deossa, en el Levante-Betis de este domingo
Iván Romero y Deossa, en el Levante-Betis de este domingo ep
Al Final de la Palmera

Estadísticas del partido Levante -Betis correspondiente a la cuarta jornada del campeonato en Primera división.

Levante

LEV

Entrenador:
Julián Calero4-4-2
  1. Mathew Ryan
    Portero    13
  2. Toljan
    Defensa    22
  3. Elgezabal
    Defensa    5
  4. Adrián de la Fuente
    Sustituto    4
  5. Manu Sánchez
    Defensa    23
  6. Carlos Álvarez
    Centrocampista    24
  7. Oriol Rey
    Centrocampista    20
  8. Pablo Martínez
    Centrocampista    10
  9. Roger Brugué
    Sustituto    7
  10. Goduine Koyalipou
    Sustituto    15
  11. Morales
    Sustituto    11
13
225423
2420107
1511
1
241623
814
72010
19
Real Betis

BET

Entrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
  1. 1Álvaro Vallés
    Portero
  2. 2Bellerín
    Defensa
  3. 4Natan Bernardo de Souza
    Defensa
  4. 16Valentín Gómez
    Defensa
  5. 23Junior Firpo
    Defensa
  6. 8Pablo Fornals
    Centrocampista
  7. 14Sofyan Amrabat
    Sustituto
  8. 7Antony
    Centrocampista
  9. 20Lo Celso
    Sustituto
  10. 10Abde
    Sustituto
  11. 19Cucho Hernández
    Delantero
Estadísticas
29.5%LevanteLEV
70.5%BETReal Betis
2 Goles 1
2 Remates a puerta 6
1 Remates fuera 6
0 Remates al palo 1
2 Asistencias 17
2 Asistencias de gol 1
10 Faltas cometidas 9
9 Faltas recibidas 10
2 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
131 Pases correctos 381
51 Pases fallados 43
0 Fueras de juego 0
5 Paradas 0
3 Corners 9
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0

