Levante - Betis, las estadísticas del partido
Encuentro correspondiente a la cuarta jornada del campeonato en Primera división
Estadísticas del partido Levante -Betis correspondiente a la cuarta jornada del campeonato en Primera división.
LEVEntrenador:
Julián Calero4-4-2
13
225423
2420107
1511
1
241623
814
72010
19
BETEntrenador:
Manuel Pellegrini4-2-3-1
Estadísticas
29.5%LEV
70.5%BET
2 Goles 1
2 Remates a puerta 6
1 Remates fuera 6
0 Remates al palo 1
2 Asistencias 17
2 Asistencias de gol 1
10 Faltas cometidas 9
9 Faltas recibidas 10
2 Tarjetas amarillas 1
0 Tarjetas rojas 0
131 Pases correctos 381
51 Pases fallados 43
0 Fueras de juego 0
5 Paradas 0
3 Corners 9
0 Penaltis a favor 0
0 Penaltis en contra 0
