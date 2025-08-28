Celta - Betis: Pellegrini llena su botella con otro puntito... a la espera de Antony (1-1)

Puntito a puntito, con esa media inglesa de visitante, el Betis sigue salvando obstáculos en este complicado mes de agosto. La botella de Manuel Pellegrini se llenó a medias en Balaídos, con el segundo empate lejos de la Cartuja. Al buen gol de Bartra ... justo antes del intermedio respondió el Celta con otro de Hugo Álvarez nada más arrancar la segunda mitad. Una igualada que reflejó lo que sucedió en un partido igualado y con más errores que aciertos y que dejó la evidencia de que Pellegrini necesita contar con más efectivos.

A este Betis le cuesta todavía culminar un partido redondo. Pellegrini apenas ha contado con 13 futbolistas para su equipo inicial con tres partidos en ocho días. Las lesiones de futbolistas llamados a ser importantes y esa espera por Antony, el gran objetivo para darle un salto de calidad al ataque, dejan mermado al equipo. Acabar el partido con Valentín Gómez de pivote, Chimy Ávila, Bakambu y canteranos como Pablo García y Dani Pérez señalan esa dificultad que el técnico está encontrando para ahormar un equipo de 90 minutos.

Al buen Betis del primer acto, que mandó en el partido y jugó más tiempo en campo rival, le siguió uno menos activo tras el intermedio. Si el Celta lo castigó pronto por ese paso atrás, el paso de los minutos expuso esa dificultad para generar juego de ataque. Radu casi fue un espectador más en el segundo tiempo, ante un Betis que ya jugó muy lejos de la portería rival y que al menos mantuvo el orden para salvar un punto.

El Betis tenía claro su plan de partido. Ante un Celta que pretende salir con la pelota desde atrás, Pellegrini diseñó una presión inicial en campo contrario que surtió efecto casi siempre. Asumiendo riesgos, y en ocasiones con todo el equipo salvo Valles en la mitad del Celta, los verdiblancos ahogaron al equipo vigués. Un robo de Bartra sobre Borja Iglesias que acabó en disparo de rosca del Cucho (16') u otro de Fornals que finalizó con el remate de Riquelme que desvió Ristic entre palos fueron las mejores oportunidades béticas que llegaron tras recuperaciones.

Era un Betis distinto al del estreno en el Martínez Valero. Con más ritmo y posesión, pese a que el once era calcado al de ese día, con la entrada nuevamente de Ricardo Rodríguez por Junior en el lateral izquierdo y la obligada de Álvaro Valles por el lesionado Pau López. Precisamente, el meta rinconero también empezó con solvencia. Sólo Pablo Durán con un zurdazo raso que desvió con el pie derecho le dio trabajo a Valles, después de que al Celta le costase superar la presión bética.

Esa personalidad del Betis le acabaría sirviendo para marcharse con ventaja al intermedio. Pisando área rival, el Cucho forzaría un saque de esquina con el tiempo casi cumplido. Lo Celso lo ejecutó con la precisión de su pierna izquierda para encontrar a Bartra en el corazón del área. El defensa, imperial en este inicio liguero, conectó un testarazo picado inalcanzable para la estirada de Radu. 0-1 y estallido de felicidad en verdiblanco. Beso al escudo del central y alegría del beticismo. Tercer partido y de nuevo el Betis que se ponía en ventaja.

Pero poco le duró la alegría a los de Pellegrini. Salió más enchufado el Celta tras el intermedio, ya con Javi Rueda por el inexistente Williot sobre el césped, y los de Giráldez también hallaron el empate a balón parado. El defectuoso despeje de Valles le cayó en el balcón del área a Hugo Álvarez, que la enganchó con la zurda para que se colase entre las piernas del portero. 1-1 y vuelta a empezar. Para colmo de males, minutos después Aitor Ruibal pedía el cambio con molestias en el cuádriceps. Turno para Pablo García, esta vez en la banda derecha.

Ya le costaba al Betis dominar el partido. El paso atrás tras el intermedio continuó tras el 1-1. Alguna carrera del joven canterano o de Riquelme fueron las únicas noticias de los verdiblancos en ataque. Ni el triple cambio de Pellegrini en el 72', dando entrada a Bakambu, Chimy Ávila y Valentín Gómez, éste de nuevo como pivote, alteró el guión del segundo acto. Sin demasiadas ocasiones para el Celta, pero sí con llegadas constantes que probaban la fiabilidad del esquema defensivo verdiblanco.

Valles despejó un testarazo de Jutglà que el asistente dio por válido, pero que el VAR hubiera anulado por fuera de juego en caso de gol; e incluso el Celta dispuso de un claro contragolpe en la prolongación, que acabó desbaratado in extremis por la zaga verdiblanca. Tampoco los de Giráldez, pese a quemar las balas con Iago Aspas y el delantero llegado del Brujas, inquietaron demasiado más a un Valles que exhibió personalidad pese a ese gol que se le coló entre las piernas.

El Betis encara el último partido de este cuarteto de agosto con cinco puntos en el zurrón. Dos empates como visitante y una victoria en la Cartuja, donde el domingo recibirá al Athletic, un rival directo de la zona alta. Un partido que marcará si este botín lejos de casa deja la botella de Pellegrini medio llena a la espera de los refuerzos, sobre todo de ese Antony que le meta una marcha más al ataque del Betis. Para apuntar más alto se necesita mejorar ese fondo de armario, que, por ahora, sólo le da para empatar como visitante.