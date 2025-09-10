Betis: Ricardo Rodríguez cae lesionado

Malas noticias para Pellegrini. Su lateral izquierdo Ricardo Rodríguez ha caído lesionado. El suizo tendrá que parar los próximos partidos y por lo tanto Junior se queda como la única alternativa específica para el puesto en el primer equipo para el entrenador del Betis. El club ha hecho público un comunicado en el que informa de la dolencia del internacional helvético.

«El futbolista Ricardo Rodríguez presenta una lesión de grado moderado en su aductor derecho. Así lo han confirmado las pruebas que se le han realizado esta tarde a su regreso de los compromisos con su selección. Su reincorporación al grupo dependerá de la evolución del jugador», explica la nota del Betis.

El tiempo de recuperación de Rodríguez, al tratarse de una lesión de grado moderado, puede oscilar entre las tres y cuatro semanas. No reaparecería en este sentido hasta después del próximo parón. Se perdería así el choque del domingo ante el Levante, además de los envites ligueros y europeos contra la Real Sociedad, Nottingham Forest, Osasuna, Ludogorets y Espanyol.

Junior Firpo se queda sólo en el lateral zurdo para Pellegrini, si bien el canterano Bladi está mostrando buenas maneras con el filial y en los entrenamientos con el primer equipo. En cualquier caso, Darling Bladi no podría jugar el torneo europeo.

