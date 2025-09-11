Suscríbete a
Abde vuelve tras 105 días pensando en el Betis

El marroquí regresa al trabajo tras un verano en el que apartó los rumores de salida y se centró en la recuperación de su compleja lesión de tobillo

Primer entrenamiento parcial del extremo

Abde realiza un ejercicio en el entrenamiento
Abde realiza un ejercicio en el entrenamiento
Samuel Silva

Ez Abde está de vuelta en el Betis. Aunque todavía de manera parcial, a la espera de que acumule buenas sensaciones en su regreso a los entrenamientos, el marroquí ve por fin la luz a un calvario de 105 días. Desde el 28 ... de mayo, cuando se tuvo que retirar en la final de la Conference League ante el Chelsea por unas molestias en el tobillo izquierdo, el marroquí había estado al margen del equipo. Un proceso lento que, además, ha tenido dificultades médicas, pero en el que Abde siempre tuvo claro que su futuro estaba en Heliópolis.

