Abde vuelve tras 105 días pensando en el Betis

Ez Abde está de vuelta en el Betis. Aunque todavía de manera parcial, a la espera de que acumule buenas sensaciones en su regreso a los entrenamientos, el marroquí ve por fin la luz a un calvario de 105 días. Desde el 28 ... de mayo, cuando se tuvo que retirar en la final de la Conference League ante el Chelsea por unas molestias en el tobillo izquierdo, el marroquí había estado al margen del equipo. Un proceso lento que, además, ha tenido dificultades médicas, pero en el que Abde siempre tuvo claro que su futuro estaba en Heliópolis.

El mensaje de Abde a su gente de confianza fue rotundo. Su elección para este verano era la de continuar en el Betis, lo que llevó a que su agente tuviera que colgarle el teléfono a todos esos equipos de Italia, a los que asombró en la eliminatoria ante la Fiorentina, o de la Premier, que también lo siguieron en la final europea, que llamaron para sondear un posible fichaje. El extremo, con la plena confianza de Manuel Pellegrini, sólo tenía en su mente recuperarse de esa dolencia en el tobillo para afrontar un año ilusionante, tanto con el Betis como con la selección de Marruecos.

La Europa League de verdiblanco, un torneo que comenzará el día 24 y que aparece marcado en la hoja de ruta del futbolista, y la Copa de África y la Copa del Mundo con su selección, además de LaLiga y la Copa del Rey, aparecen como atractivos para Abde, que, además, quiere triunfar en el Betis. «Está encantado desde el minuto uno que vistió de verdiblanco», cuentan en el entorno del futbolista, de ahí que rechazase cualquier posibilidad de abandonar el equipo bético y se centrase únicamente en la recuperación de su lesión. Volver al 100% para exhibir esa mejor versión que lo puso en el escaparate de los grandes equipos europeos.

Las molestias de Abde comenzaron al final de la pasada campaña. El marroquí jugó con dolor ese último tramo de la temporada, en el que Betis se jugó tanto el título europeo como también la posibilidad de disputar una plaza de Champions. Su cuerpo dijo basta en el minuto 53 de la final ante el Chelsea, cuando se quedó tendido sobre el césped. Una dolencia que incluso lo llevó a aparecer en muletas poco después durante la concentración de Marruecos del mes de junio, lo que despertó cierta inquietud sobre su recuperación.

«Lo veo entrenar y sabemos las condiciones que tiene el jugador. Después, depende mucho de lo abierto que esté el jugador mentalmente para intentar mejorar o escuchar en qué aspecto tiene que ir madurando» Manuel Pellegrini Entrenador del Betis

Las primeras pruebas médicas detectaron un edema óseo en el tobillo izquierdo, por lo que hubo que esperar para conocer el diagnóstico definitivo. Tras rebajarse la inflamación se acabó revelando una pequeña fractura en la zona dañada, lo que retrasó su puesta a punto durante el verano. El comienzo de la pretemporada, al margen del equipo, tampoco fue sencillo e incluso lo llevó a trabajar con un especialista de confianza al no remitir las molestias. Ya desde la concentración de Marbella, a primeros de agosto, Abde fue aumentando las cargas de trabajo, aunque siempre con las dificultades que presentan este tipo de lesiones con frenazos ante la reaparición de las molestias. En las últimas semanas, su estado físico sí ha ido mejorando y aceptando más intensidad en el trabajo, incluso con ejercicios con balón en la ciudad deportiva. Ahora, tras las últimas pruebas, el marroquí ha dado un paso más con su vuelta al grupo, aunque siempre con cautela para evitar nuevos contratiempos que retrasen más su reaparición.

Pellegrini también espera pronto al mejor Abde. El chileno quedó encantado con el comportamiento del marroquí en la recta final de la pasada campaña y confía en que en esta temporada confirme ese crecimiento. El deseo del extremo también es el de seguir brillando con el Betis, tras esa confianza que ha sentido siempre del cuerpo técnico. Mejorar las finalizaciones, una cuestión que ya empezó a verse sobre el césped al final de la pasada campaña, le daría el impulso definitivo al futbolista para hacerse valer en el Betis y en el mercado.

Abde, un veterano en el vestuario Deossa, durante un entrenamiento juan flores Cada vez más integrado en el vestuario, Abde también ha ejercido de guía de Nelson Deossa en sus primeras semanas como verdiblanco. Sus coincidencias en el gimnasio para recuperarse de sus respectivas lesiones de tobillo han servido para que estrechasen lazos. También aguarda Abde la llegada de Sofyan Amrabat, con quien también conversó en esas horas previas para que se cerrase su fichaje por el Betis. El centrocampista es uno de los hombres fuertes de la selección de Marruecos, donde ha coincidido y mimado al verdiblanco en multitud de ocasiones. Tras explicarle de primera mano lo que le espera en Heliópolis, ahora Abde también será el cicerone de su nuevo compañero, a quien se lo espera en las próximas horas en la capital hispalense para ponerse desde este viernes a las órdenes de Manuel Pellegrini.

Fichado el último día del mercado estival de 2023, por esa insistencia de Ramón Planes que lo conocía de etapas anteriores en el Hércules y el Barcelona, en el Betis siempre se ha confiado en Abde para conseguir rendimiento deportivo y plusvalía económica. Además, los dirigentes béticos aprovecharon la negociación con el Barcelona por Vítor Roque, cuando se decidió que volviera a Brasil, para elevar su porcentaje de los derechos del marroquí hasta el 80%, después de que en su momento se adquiriese el 50% por 7,5 millones de euros. Este mismo verano en Heliópolis se recibieron llamadas por Abde que multiplicaban esa cifra, pero entre las molestias físicas del futbolista y su decisión de continuar como verdiblanco, quedaron aparcadas.