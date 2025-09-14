El Betis regala un empate al Levante tras una siesta de diez minutos (2-2)

El Betis cosechó otra igualada foránea, pero quizá ésta fue la más amarga. Diez minutos de siesta en el arranque, en los que concedió dos goles al Levante, le pusieron muy cuesta arriba el partido. Ni siquiera con la posterior reacción, que se inició tras el estreno goleador del Cucho Hernández, le alcanzó a los de Manuel Pellegrini para rescatar algo más que un empate, ante un equipo granota que resistió como pudo, con ese calor sofocante que soportaron ambos equipos, para sumar su primer punto en el regreso a Primera.

Seis puntos de 15 posibles en un pobre bagaje para las aspiraciones del Betis. La debilidad defensiva fue de nuevo un lastre para dar el necesario golpe en la mesa. Los despistes iniciales, que comenzaron con el saque de centro, castigaron a los de Pellegrini. Demasiados regalos si se quiere soñar con la Champions. Unas concesiones atrás que penalizaron a Natan y Valentín Gómez, desubicados en el arranque. Al menos, los verdiblancos rescataron un punto con el tanto de Fornals tras una gran acción del reaparecido Abde, pero se quedaron con una sensación agridulce.

Fue un Betis que acabó con todo sobre el Ciudad de Valencia. Antony, que acabó fundido, lo intentó de mil maneras. También Lo Celso dispuso de la mejor oportunidad para haber culminado la remontada, pero su remate lo salvó Ryan con grandes reflejos. Ahí se acabó el partido para el Betis, que ya no pudo redimirse completamente de esos regalos iniciales.

El Betis salió dormido y fuera de sitio. Ya a los 15 segundos, tras el saque de centro, el Levante generó la primera ocasión de gol, en lo que sería el ensayo general para el 1-0. Carlos Álvarez metió un balón en profundidad a la diagonal de Iván Romero, que rompió la mal tirada línea de la defensa bética, aunque luego se trastabilló con todo a favor para que la jugada acabara en nada. A la segunda ya sí acertaría el exdelantero sevillista. De nuevo, tras una pase al espacio de Carlos Álvarez, que le había ganado la partida al Cucho para robarle la pelota y coger mal ubicada a la zaga bética. El desmarque de Iván Romero, entre Altimira y Valentín Gómez, de nuevo lo plantó ante Valles, aunque esta vez superó al meta con un fuerte remate raso.

Aunque el Betis quiso reaccionar, con un disparo de Rodrigo Riquelme que se estrelló en el larguero tras un saque de esquina, los verdiblancos no estaban tan enchufados al partido como su rival. Una mala acción entre Altimira y Deossa acabó con Pablo Álvarez ganándole la partida a Natan para que Etta Eyong se estrenase con gol. El atacante se sacó de encima el intento de frenarlo de Deossa para superar a Valles con un tremendo derechazo. 2-0 y el Betis que se quedaba grogui en un Ciudad de Levante que se frotaba los ojos ante el mayor empuje granota.

De nuevo el intento de reacción bético llegaría a balón parado, aunque esta vez sería el VAR el que le quitase la opción de meterse en el partido. Después de que Altimira remachase en el segundo palo un córner botado por Antony y prolongado por el Cucho, Del Cerro Grande quiso tener su cuota de protagonismo en el partido. Un forcejeo entre Junior e Iván Romero, acabó con el granota tendido sobre el césped, en una acción que se produjo antes de que Antony pusiera el balón en juego. Muñiz Ruiz, haciéndole caso a su compañero de la sala VOR, anuló el gol y ordenó un nuevo saque de esquina ante el enorme enfado verdiblanco por una acción que no pareció suficiente para que interviniese el VAR.

Ahí ya sí apareció otro Betis, que incluso subió una marcha más tras la pausa de hidratación. «Si empezamos a jugar con el marcador en la cabeza, vamos a desordenarnos. Vamos a jugar tranquilos, el marcador es 0-0», les dijo Pellegrini a sus futbolistas. Y éstos lo acataron rápido. Avisaron Bellerín, de cabeza tras un centro de Junior, o Antony, muy activo en la recta final del primer acto, pero sería el Cucho el que acortara distancia con un gol marca de la casa. Como si pulsara los botones de la Play Station cuando se perfila en el balcón del área, el colombiano puso una rosca imposible para Ryan para anotar su primer gol de la temporada. E incluso los verdiblancos siguieron apretando en esa larga prolongación, pero ya sin fortuna para alcanzar el empate.

Ficha técnica UD Levante Ryan; Toljan, Elgezabal, Matías Moreno (Dela, 66'), Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Olasagasti (Brugué, 62'), Oriol Rey, Pablo Martínez (Arriaga, 85'); Iván Romero (Koyalipou, 66') y Etta Eyong (Morales, 62').

Ryan; Toljan, Elgezabal, Matías Moreno (Dela, 66'), Manu Sánchez; Carlos Álvarez, Olasagasti (Brugué, 62'), Oriol Rey, Pablo Martínez (Arriaga, 85'); Iván Romero (Koyalipou, 66') y Etta Eyong (Morales, 62'). Real Betis Valles; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Junior; Altimira (Amrabat, 72'), Fornals; Antony, Deossa (Lo Celso, 46'), Riquelme (Abde, 72'); y Cucho Hernández (Bakambu, 87').

Valles; Bellerín, Natan, Valentín Gómez, Junior; Altimira (Amrabat, 72'), Fornals; Antony, Deossa (Lo Celso, 46'), Riquelme (Abde, 72'); y Cucho Hernández (Bakambu, 87'). Árbitro Muñiz Ruiz (C. Gallego). Amonestó a Bellerín, Iván Romero, Ryan, Dela, manu Sánchez y Natan.

Muñiz Ruiz (C. Gallego). Amonestó a Bellerín, Iván Romero, Ryan, Dela, manu Sánchez y Natan. Goles: 1-0 (2') Iván Romero. 2-0 (10') Etta Eyong. 2-1 (47'+) Cucho Hernández. 2-2 (81') Fornals.

El Betis volvió a salir con energía tras el intermedio. Con la banda derecha muy activa y el Cucho moviéndose en el área. Si Matías Moreno bloqueó el remate del colombiano, un minuto después su testarazo se fue fuera por poco. Lo siguió intentando de mil maneras Antony. Con un zurdazo desde lejos que se envenenó tras golpear en Lo Celso o con un disparo desde el interior del área tras una buena acción de Riquelme, pero el Betis seguía en desventaja. Esto provocó que Pellegrini siguiera moviendo piezas. Abde y Amrabat al césped para ese último empujón, pese a las múltiples interrupciones que le quitaban ritmo al partido.

La insistencia del Betis tuvo recompensa en el 81'. Una buena combinación entre Fornals y Abde finalizó con un gran centro de rosca del marroquí para el castellonense lograse la igualada con un testarazo a quemarropa. Un 2-2 que hacía justicia a la reacción verdiblanca. E incluso los de Pellegrini rozaron el tercero con un remate de Lo Celso tras un centro atrás de Junior, pero Ryan justificó su partido con un paradón. Ahí, en el 89', acabó el partido. El Betis, ya justo de fuerzas, apenas volvió a intentarlo. Otro punto de visitante, pero éste con sabor amargo. Regalar en la élite suele tener consecuencias y el Levante lo aprovechó para estrenar su casillero en esta temporada.