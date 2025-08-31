Suscríbete a
Betis - Athletic: Primera derrota de un Betis distraído con Antony (1-2)

El equipo de Pellegrini no pudo sobreponerse el autogol de Bartra en el segundo tiempo y sólo apretó en los últimos minutos, aunque sin ocasiones para al menos empatar

Los jugadores del Athletic celebran el gol en propia puerta de Bartra
Alberto Fernández

El Betis va a tirar la casa por la ventana para hacerse con un jugador tan diferencial y top como el brasileño Antony. Han fiado su mercado a obtener un traspaso que en circunstancias normales no podrían optar, pero que con la ... voluntad del extremo de su lado van a intentar cerrar durante el último día de mercado. Era el nombre de cada corrillo. El sueño de cada niño y no tan joven para rematar una plantilla que puede quedarse corta en otras posiciones, pero que ganaría un hombre que decide partidos y suma puntos. El Athletic pegó dos picotazos en el segundo periodo, de esos de golpeo en área tras varios rebotes y donde más duele, con Marc Bartra de inesperado villano cuando siempre es el héroe. El mercado quizás haya distraído al Betis. O más bien Antony, la gran esperanza bética.

