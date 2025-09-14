Levante - Betis: Cromos nuevos en el regreso del fútbol

Vuelve el fútbol a LaLiga. Pasó el primer fin de semana sin competición en Primera división debido a los partidos internacionales de selecciones. Justo 14 días después de la derrota ante el Athletic (1-2) en la Cartuja, el Real Betis juega de nuevo. ... Hoy, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini afronta el encuentro a domicilio ante el Levante UD. En un día con varios nombres propios. Entre ellos, el de Antony. La expectación que se ha generado es máxima tras confirmarse que vuelve a formar parte de la plantilla verdiblanca. Llegó en el mercado invernal de 2025 y tardó muy poco en convertirse en un auténtico referente dentro de las alineaciones del Betis por el fútbol desplegado y los goles marcados. Tras un tiempo de espera a lo largo del verano, en los últimos momentos del plazo de fichajes se anunció su regreso a la entidad de Heliópolis.

El fútbol no espera. De hecho el Betis ya ha disputado cuatro partidos del campeonato contando con el del 27 de agosto ante el Celta a domicilio (1-1), adelantado en el calendario debido a que los encuentros europeos de ambos equipos coinciden con la jornada intersemanal de LaLiga prevista para finales de este mes. Casi cuatro semanas han transcurrido desde que el equipo bético empató a domicilio con el Elche (1-1) en la primera jornada. Y sin embargo da la impresión de que este fin de semana supone un volver a comenzar. Terminó el mercado veraniego de fichajes y pasó el primer parón del curso por los partidos de selecciones. LaLiga vuelve a escena.

Llegaron a Heliópolis los internacionales del equipo bético que fueron convocados por sus respectivos países para los encuentros previstos a inicios de septiembre. Entre ellos, Amrabat, nombre propio también en la trepidante última jornada del mercado veraniego de fichajes. El centrocampista, que fue titular en los dos partidos disputados por Marruecos en la fase de clasificación para el próximo Mundial, llegó el jueves a la capital hispalense y se entrenó el viernes por primera vez con el equipo verdiblanco. Amrabat y Antony se encuentran en una convocatoria que tiene novedades respecto al partido de hace dos semanas ante el Athletic en la Cartuja.

Ricardo Rodríguez ha estado entre los internacionales del Betis convocados para los encuentros de septiembre. Ahora, el lateral no podrá estar disponible para el regreso del equipo bético a la competición debido a que sufre una lesión de grado moderado en su aductor derecho. El lateral del filial Bladi ha sido convocado por el técnico verdiblanco. Junior también está disponible en el costado zurdo de una defensa que ha estado en los últimos días pendiente del estado de Bartra. El central, con molestias físicas que le dejaron sin opciones de entrenarse varios días en el césped con el grupo, finalmente, no se encuentra entre los 23 convocados en el equipo bético para el partido de hoy. Las miradas se centran ahora en Diego Llorente, que ya fue convocado antes del parón para el encuentro ante el Athletic aunque finalmente no llegó a tener minutos.

ALINEACIONES PROBABLES Levante UD Ryan; Toljan; Elgezabal, Dela, Manu Sánchez; Olasagasti, P. Martínez, Oriol Rey; Carlos Álvarez, Brugué y Etta Eyong.

Ryan; Toljan; Elgezabal, Dela, Manu Sánchez; Olasagasti, P. Martínez, Oriol Rey; Carlos Álvarez, Brugué y Etta Eyong. Real Betis Pau López; Bellerín, Llorente, Natan, Junior; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Cucho Hernández

Pau López; Bellerín, Llorente, Natan, Junior; Altimira, Fornals; Antony, Lo Celso, Riquelme; y Cucho Hernández Árbitro Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego)

Alejandro Muñiz Ruiz (Comité Gallego) Estadio Ciutat de València (16.15 / Movistar LaLiga)

Las novedades también tienen como nombres propios a Pau López y Abde. El guardameta, titular en las dos primeras jornadas del campeonato, se entrenó de nuevo con el grupo tras superar las molestias que le dejaron sin opciones de estar en los partidos ante el Celta y el Athletic. Por su parte, Abde, una vez recuperado de su lesión en el tobillo, vuelve a una convocatoria del equipo bético.

El Levante regresa tras el parón después de no puntuar en el arranque del campeonato. En la primera jornada perdió ante el Alavés en el tiempo de prolongación (2-1) y una semana después, a pesar de ir ganando por 2-0 al tiempo de descanso, terminó perdiendo por 2-3 en la visita del Barcelona. En la tercera jornada, el encuentro entre el Elche y el Levante finalizó con el resultado de 2-0. En el transcurso de la semana, Koyalipou y Kervin Arriaga se ejercitaron de nuevo con el resto de compañeros. El delantero había sufrido un esguince en el tobillo izquierdo a mediados de agosto mientras que Kervin Arriaga se ejercitó el viernes con el grupo después de recuperarse de su lesión en el recto femoral de la pierna izquierda.