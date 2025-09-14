Suscríbete a
Levante - Betis: Cromos nuevos en el regreso del fútbol

El equipo verdiblanco afronta el partido ante el Levante con Antony y Amrabat entre los convocados

Pau López y Abde también son novedades en una convocatoria que tiene la ausencia de Bartra

Dónde ver Levante - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Amrabat y Antony, junto a varios compañeros, en el entrenamiento del viernes
Amrabat y Antony, junto a varios compañeros, en el entrenamiento del viernes VÍCTOR RODRÍGUEZ
Juan Arbide

Juan Arbide

Vuelve el fútbol a LaLiga. Pasó el primer fin de semana sin competición en Primera división debido a los partidos internacionales de selecciones. Justo 14 días después de la derrota ante el Athletic (1-2) en la Cartuja, el Real Betis  juega de nuevo. ... Hoy, el equipo dirigido por Manuel Pellegrini afronta el encuentro a domicilio ante el Levante UD. En un día con varios nombres propios. Entre ellos, el de Antony. La expectación que se ha generado es máxima tras confirmarse que vuelve a formar parte de la plantilla verdiblanca. Llegó en el mercado invernal de 2025 y tardó muy poco en convertirse en un auténtico referente dentro de las alineaciones del Betis por el fútbol desplegado y los goles marcados. Tras un tiempo de espera a lo largo del verano, en los últimos momentos del plazo de fichajes se anunció su regreso a la entidad de Heliópolis.

