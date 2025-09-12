Dónde ver Levante - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026

Finalizado el parón de selecciones, el Real Betis afrontará este domingo su cuarto partido oficial de la temporada visitando al Levante UD en el Ciudad de Valencia en encuentro correspondiente a la 4ª jornada de LaLiga EA Sports. En la precedente, los de Pellegrini cayeron por 1-2 con el Athletic Club y los granotas cedieron por 2-0 en su visita al Elche. Te contamos a continuación todos los detalles de este partido y cómo verlo y seguirlo.

Dónde ver el Levante - Betis: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming

El partido entre el conjunto granota y el verdiblanco correspondiente a la 4ª jornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga 2 (diales 57 en Movistar y 112 en Orange) y LaLiga TV Bar (diales 300) en los establecimientos.

A qué hora es el Levante - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega

El Levante UD y el Real Betis se enfrentan este domingo, 14 de septiembre, a las 16.15 horas en el Ciudad de Valencia.

Cómo seguir el Levante - Betis

El duelo de la 4ª jornada liguera entre el conjunto de Julián Calero y el de Manuel Pellegrini se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026.

Todo lo que hay que saber del Levante - Betis

Tras la decepcionante derrota con el Athletic, el Real Betis recuperó la sonrisa en el último día del mercado con las incorporaciones de Antony, que fue recibido como una estrella del rock, y Amrabat, las últimas piezas para el competitivo plantel a cuyo mando sigue Manuel Pellegrini. No estaba conforme el chileno con el balance de puntos conseguido hasta la fecha, cinco de doce, ya que el Betis ha disputado un partido más con el encuentro adelantado de la jornada sexta en Balaídos. El quinto será en el campo de un recién ascendido, el Levante, donde los béticos buscarán sus primeros tres puntos a domicilio del curso tras empatar en Elche y Vigo.

En el conjunto verdiblanco están lesionados Aitor, Isco, al que se le ha visto con muletas en la ciudad deportiva, y Ricardo, que tiene afectado el aductor derecho con una dolencia de grado moderado que lo puede tener entre tres y cuatro semanas alejado de los terrenos de juego. Abde, por el contrario, ha hecho trabajo parcial con el grupo y aborda las fases finales de su recuperación. Bartra es duda y se espera que Amrabat, que este viernes ha realizado su primer entrenamiento con el equipo, y Antony entren en la lista. El brasileño podría ser incluso titular. Pablo García, Ángel Ortiz, Lo Celso y Bakambu, que anda en vena goleadora, son los otros futbolistas del plantel que han competido con sus países en esta ventana FIFA.

Cómo llega el Levante

El Levante de Julián Calero no ha tomado vuelo aún en su regreso a la máxima categoría del fútbol español. Cayó en la jornada inaugural con el Alavés (2-1) y luego lo volvió a hacer con el Barcelona (2-3), desperdiciando una ventaja de dos goles, y con el Elche (2-0), quizá en la peor actuación de los granotas hasta la fecha. El cierre del mercado lo aprovechó el Levante para reforzar su ataque con la cesión del prometedor Etta Eyong. Un total de once incorporaciones ha concretado el club levantino para competir con las máximas garantías en LaLiga EA Sports con el objetivo de la permanencia. Para este partido con el Betis causa baja Matturro, es duda Arriaga y estará finalmente disponible Koyalipou.