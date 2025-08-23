Betis - Alavés: Lo Celso bendice el estreno del Betis en La Cartuja (1-0)

No hay nada mejor que darle el toque espiritual a ese nuevo paso que das en la vida. El Betis se ha mudado dos años lejos de esa casa en la que ha vivido y volverá a generar enormes recuerdos. De felicidad y también de ... pena, que para eso es su hogar. Por eso mismo, durante el tiempo que deba estar sin la protección del Benito Villamarín necesita hacerse fuerte en La Cartuja. Sentir sobre todo que nada ha cambiado. Y para eso Lo Celso es un genio. Ya desatascó los primeros partidos del curso del Betis el pasado curso. Y sin estar en su momento estelar, es de los pocos que tiene ese colmillo para hacer daño de verdad. Le dio la bendición al cambio de casa. El Betis suma su primer triunfo. Sin brillo. Con felicidad. Tener una nueva casa siempre es motivo para festejar.

El Betis estrenaba el estadio de La Cartuja con un ambiente que por momentos podía recordar al Benito Villamarín. El escenario no es el mismo, pero mientras duren las obras y el nuevo hogar de la parroquia verdiblanca esté situado en otro enclave de la ciudad, las gargantas deberán redoblar su energía para que el apoyo que sienten los jugadores no se resienta. Con ese terreno de juego que no es tan familiar para los béticos comenzaba el encuentro frente al Alavés. Pellegrini sentaba a Ricardo Rodríguez por Junior. El suizo está negociando su salida y su titularidad en Elche, aparte de tener poco sentido, estaba ahora menos justificada para no entorpecer el esperado adiós. Junior tenía su primera prueba desde su regreso, con el club negociando por un nuevo lateral izquierdo joven. Las cosas del mercado y los partidos de agosto, donde la mayoría de los clubes tienen sus plantillas a medio hacer.

Como el Alavés propiamente dicho, con su delantero titular para el curso, Lucas Boyé, viendo el partido desde su casa al haberse firmado en las últimas horas. Pellegrini, como otros tantos entrenadores, se ha quejado de esta circunstancia, pero son las normas para todos. En cuanto al juego, el Alavés dio uno de esos sustos que podían haber variado el signo del encuentro o por lo menos haber ofrecido otro tipo de resistencia. Guridi se quedó mano a mano con Pau López, con enorme reacción del portero bético. Eran los primeros compases y fue Bartra quien perdió un balón en la salida tras el primer ataque vitoriano. Se libraba el conjunto local gracias a la intervención de su portero, otra de las apuestas que mantiene el técnico verdiblanco. Ese aviso se lo tomó el Betis como un motivo para crecer en el partido. Que no pasase como en Elche.

Y moviendo el árbol de lateral a lateral es como mejor se siente el Betis. Primero aparecía Junior, para que Bellerín intentase conectar con Ruibal. Esa conexión propició la primera ocasión bética con cabezazo del primer goleador bético del curso. Se fue alto. También se iba conectado Lo Celso. Qué necesario es tener al argentino enchufado mientras falte Isco, pese a que no cumplan la misma función. Un pase de Gio lo convirtió Ruibal en la segunda oportunidad, para que, en su siguiente aparición, al cuarto de hora, llegase el primer tanto del encuentro. Altimira, como ocurriese en el Martínez Valero, robó por ir de verdad a por la pelota, y su centro, con mayoría de jugadores del Betis en zona de remate, lo cabeceó Cucho contra un rival, quedando el balón muerto para el tanto de Lo Celso. Lo más difícil estaba hecho.

1-0 (min. 16) Lo Celso; Árbitro: Ortiz Arias (C. Madrileño). Tarjeta amarilla para, Pablo Ibáñez, Lo Celso, Garcés, Blanco y Cucho

Lo que no podían hacer los hombres de Manuel Pellegrini era dejarse llevar. La lección de la primera jornada estaba aprendida, aunque el Alavés acaparase más balón por momentos de lo deseable. En un balón parado llegaba ese segundo acercamiento que deseaba impedir el cuadro que juega en casa en La Cartuja. Se veía de todos modos un Betis más conectado que en la primera jornada. Duro y concentrado. Cucho pudo anotar el segundo en un centro de un Aitor Ruibal que merece multiplicado por 100 cada minuto que le da su entrenador. Guridi y Junior tuvieron sendas oportunidades para los dos equipos con remates de cabeza. El Betis parecía tener el encuentro en el lugar que le convenía, pero no podía confiarse y caer en esa trampa propia.

Sin sufrimiento

El Alavés es un equipo al que, contrario a su historia, le gusta jugar con el balón y la posesión. Con Coudet es atrevido y sube posiciones mediante muchos toques. El Betis decidió que no era momento de esperar y la presión agarró tintes salvajes. Los ataques locales se producían básicamente por el carril derecho, con pases de Lo Celso y carreras de Bellerín. El lateral catalán intentó un pase a la red con enorme mano de Sivera. El siguiente que lo intentaría en otro ataque rápido era Pablo García, el primer cambio bético, demostrando el entrenador la confianza en el canterano. La primera opción que tuvo de pegarle no se lo pensó.

El portero del equipo blanquiazul mantenía con vida a los suyos. Pasaba el tiempo y el miedo comenzaba a entrar en el graderío mientras no se consiguiese el tanto de la tranquilidad. Sin embargo, los últimos minutos debieron servir para que el Betis se llevase la victoria con más holgura. Un triunfo que sabe como todos e incluso mejor. El nuevo hogar ya está bendecido y lo ha hecho Giovani Lo Celso. A falta de Isco, la verdadera figura bética hasta que llegue Antony.