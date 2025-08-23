Suscríbete a
Betis - Alavés: Lo Celso bendice el estreno del Betis en La Cartuja (1-0)

Un gol del argentino en el primer tiempo, en un duelo donde los de Pellegrini merecieron sentenciar antes, da el primer triunfo del curso al conjunto verdiblanco

manuel gómez
No hay nada mejor que darle el toque espiritual a ese nuevo paso que das en la vida. El Betis se ha mudado dos años lejos de esa casa en la que ha vivido y volverá a generar enormes recuerdos. De felicidad y también de ... pena, que para eso es su hogar. Por eso mismo, durante el tiempo que deba estar sin la protección del Benito Villamarín necesita hacerse fuerte en La Cartuja. Sentir sobre todo que nada ha cambiado. Y para eso Lo Celso es un genio. Ya desatascó los primeros partidos del curso del Betis el pasado curso. Y sin estar en su momento estelar, es de los pocos que tiene ese colmillo para hacer daño de verdad. Le dio la bendición al cambio de casa. El Betis suma su primer triunfo. Sin brillo. Con felicidad. Tener una nueva casa siempre es motivo para festejar.

