Levante - Betis, en directo: última hora del partido de LaLiga EA Sports hoy en vivo

De vuelta a la acción tras el parón de selecciones, el Real Betis comparece este domingo en el Ciudad de Valencia para enfrentarse al Levante UD en encuentro de la 4ª jornada de LaLiga EA Sports. Un choque que ambos equipos encaran con cierta necesidad. La tiene sobre todo el conjunto granota, que no ha puntuado, pero también el Betis, que suma cinco unidades de doce posibles y quiere más.

Buscarán los de Pellegrini su segundo triunfo de la campaña, y el primero a domicilio, tras igualar en sus dos anteriores salidas, con el Elche (1-1) y el Celta (1-1). En los encuentros jugados en casa, el estadio de la Cartuja en este caso al estar de obras el Benito Villamarín, el Betis superó al Alavés (1-0) y cedió con el Athletic Club (1-2). Como se sabe, los verdiblancos han jugado un partido al haberse medido al conjunto celtiña en encuentro adelantado de la sexta jornada.

Antony, la gran novedad de la lista

La presencia de Antony es la gran novedad en la lista de convocados ofrecida por Pellegrini, que también integran Amrabat, Pau López, de regreso tras dos partidos lesionado, y Abde, que ha estado de baja desde la final de la Conference League. Antony apunta a la titularidad y puede que haya más cambios en el once inicial. No viajaron Bartra ni Ricardo, que se unen en la enfermería a Aitor e Isco.

El Levante cuenta sus partidos por derrotas. Cayó en Vitoria (2-1), con el Barcelona (2-3) y también en su visita al Elche (2-0), previa al parón. La última visita liguera del Betis al Ciudad de Valencia data de la jornada 24 de la temporada 2021-2022 y entonces vencieron los heliopolitanos por 2-4 con tantos de Edgar, William Carvalho y doblete de Fekir.

11:45 Alineaciones probables del Levante - Betis de LaLiga EA Sports 2025-26: onces y banquillo de suplentes La tercera salida del Real Betis en la presente temporada será para medirse este domingo al Levante UD en el Ciudad de Valencia en partido de la jornada 4 de LaLiga EA Sports. Hay que recordar en este punto que los de Pellegrini han jugado un partido más que todos sus rivales, a excepción de Celta, con el que se midió ya en encuentro adelantado de la sexta jornada. Suman cinco puntos los verdiblancos y ninguno el conjunto granota, que cuenta por derrotas sus partidos. 11:30 Dónde ver Levante - Betis: canal de TV y streaming online del partido de LaLiga EA Sports 2025-2026 Dónde ver el Levante - Betis: en qué canal lo televisan y plataformas de streaming El partido entre el conjunto granota y el verdiblanco correspondiente a la 4ª jornada liguera será retransmitido por Movistar LaLiga 2 (diales 57 en Movistar y 112 en Orange) y LaLiga TV Bar (diales 300) en los establecimientos. A qué hora es el Levante - Betis: fecha, día, horario, estadio y dónde se juega El Levante UD y el Real Betis se enfrentan este domingo, 14 de septiembre, a las 16.15 horas en el Ciudad de Valencia. Cómo seguir el Levante - Betis El duelo de la 4ª jornada liguera entre el conjunto de Julián Calero y el de Manuel Pellegrini se puede seguir por dos vías online. En primer lugar, desde esta misma web: Alfinaldelapalmera.com donde contaremos el partido en directo y minuto a minuto. También a través de ABC de Sevilla. En ambas webs, aparte del transcurrir del choque, se podrán leer estadísticas, comentarios, crónicas, resúmenes, vídeos y todo lo relacionado con este partido de LaLiga EA Sports 2025-2026. 11:15 ¡¡¡Buenos días!!! Comenzamos con el directo de @AFDLP del partido que van a disputar el Levante UD y Real Betis correspondiente a la 4ª jornada de LaLiga. Haremos un repaso de las noticias de última hora de ambos equipos, os ofreceremos las alineaciones, el encuentro con los mejores comentarios de nuestros redactores y el pospartido con todas las declaraciones de los protagonistas.

