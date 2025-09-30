Jesulín de Ubrique vuelve a los ruedos como cabeza de cartel del Festival Taurino de Guillena

En la tarde de este lunes 29 de septiembre se ha presentado oficialmente en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Guillena la III edición del Festival Taurino Benéfico de la localidad, un destacado evento que se celebrará el próximo 18 de octubre en su histórica plaza. Y donde podremos de nuevo ver pisar los ruedos-en este caso de vestido de corto-al maestro Jesulín de Ubrique.

El festival, impulsado por el reconocido taurino y joven empresario sevillano Manuel Expósito, contará con un cartel de lujo y tendrá un marcado carácter solidario. Los fondos recaudados se destinarán íntegramente a la familia de Dolores Romero Florido, vecina fallecida recientemente en un trágico incendio en Alcalá de Guadaíra. El evento servirá también como homenaje póstumo a su memoria.

Durante la presentación han estado presentes el alcalde de Guillena, Lorenzo Medina, el maestro Juan Antonio Ruiz 'Espartaco', ganadero de las reses que se lidiarán en el festival; los diestros Jesulín de Ubrique y Manuel Escribano; el artista Paco Candela, quien ofrecerá su cante durante el festejo; el propio Manuel Expósito, promotor del evento; y el empresario taurino Jorge Cutiño, encargado de la coordinación. Cabe señalar también la presencia de Gabriel Fernández Rey, presidente de la plaza de toros de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. La presentación fue conducida por el periodista taurino Emilio Trigo.

El festival, que dará comienzo a las 17:00 horas, contará con la lidia de novillos-toros de la ganadería de Espartaco y reunirá a un plantel de primeras figuras del toreo anunciándose: Jesulín de Ubrique, David Fandila 'El Fandi', Manuel Escribano, David de Miranda, Ginés Marín y el novillero sin caballos triunfador del XXXI Ciclo de Andalucía, Javier Torres 'Bombita'.

El escenario será la emblemática plaza de toros de Guillena, considerada el coso más antiguo de la provincia de Sevilla, construido sobre el patio de armas de un castillo musulmán del siglo XV, lo que le confiere un carácter único.