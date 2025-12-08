Suscríbete a
Lionel Shriver, la escritora que denuncia la muerte de la inteligencia: «Me parece increíble que no me hayan cancelado»

La autora de 'Tenemos que hablar de Kevin' publica 'Manía', una sátira no muy descabellada sobre un mundo en el que se instaura la Paridad Mental, una ideología que proclama la igualdad intelectual

La escritora Lionel Shriver
Es 2011 y la inteligencia no existe. Todo empezó con un 'paper' que la élite intelectual de Estados Unidos se tomó primero en broma y luego muy en serio, como sucede tantas veces. Se titulaba 'La calumnia del cociente intelectual: por qué la discriminación de « ... los tontos» es la última gran batalla por los derechos civiles'. A partir de ahí se despliega un efecto mariposa tonta: Osama bin Laden se escapa porque los militares que lo buscaban eran hombres promocionados por 'diferentes'; Obama pierde las elecciones por ser demasiado elocuente; el ajedrez se prohíbe; Benedict Cumberbatch se va al paro por su participación en 'Sherlock'; los requisitos para ser cirujano se relajan y se disparan las muertes en quirófano. En ese mundo ya nadie dice estúpido, dicen 'la palabra que empieza por e'. El movimiento por la paridad mental es imparable.

