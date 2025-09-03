Silencio para Morante de la Puebla en su reaparición en Melilla con un deslucido lote

De verde esperanza y oro reapareció José Antonio Morante en Melilla después de más de veinte días inactivo por la cornada sufrida en Pontevedra el pasado 10 de agosto. No tuvo suerte con el toro de su reaparición, Hojaldre de nombre, de la ganadería de Tornay, tan falto de casta que no le dio opciones y fue silenciado. Prácticamente inédito quedaría también en el cuarto, otro animal deslucido y pitado en el arrastre. Nuevo silencio para el maestro cigarrero en la Mezquita del toreo, que registró alrededor de tres cuartos de entrada.

Juan Ortega se alzó triunfador del festejo mixto con un buen lote: paseó un trofeo del segundo y cortó dos orejas del quinto tras un despliegue de torería. La novillera Olga Casado brindó una faena de oreja a Morante con su primer noble novillo de Macandro y paseó otra del sexto.

La siguiente cita del genio cigarrero es el sábado en la corrida del Motín de Aranjuez, a las puertas de Madrid. Un cartel de arte con Juan Ortega y Pablo Aguado para lidiar toros de Juan Manuel Criado. Después, su mes septembrino continuará en Don Benito (Badajoz) en la corrida del día grande de Extremadura (8 de septiembre). Comparte cartel con Diego Ventura, Antonio Ferrera y Emilio de Justo para dar cuenta de toros de Virgen María; para rejones se lidiarán de Los Espartales.

Una tarde después, el martes 9, regresa a la Comunidad de Madrid para hacer el paseíllo en Navalcarnero (toros de David Ribeiro Telles, Vellosino, Castillejo de Huebra, Domingo Hernández, Daniel Ruiz y Monte la Ermita para Morante de la Puebla, Borja Jiménez y Jarocho). Y el viernes 12 es su esperado encuentro con Roca Rey en Valladolid. Completa la terna Marco Pérez, con toros de Garcigrande. Veinticuatro horas después se vuelven a ver las caras el sevillano y el limeño en Albacete frente a astados de Daniel Ruiz y con Paco Ureña de compañero.

Posteriormente llegarán Murcia, Salamanca, Guadalajara, Logroño... Un intenso mes con el broche de Sevilla antes de su doblete del 12 de octubre en Madrid.