Roca Rey reaparece por todo lo alto: pleno de cuatro orejas y puerta grande en Palencia

La figura peruana cuajó una gran tarde y salió a hombros con Talavante y Rufo

La semana de las reapariciones

Andrés Roca Rey, feliz con las dos orejas del toro de su reaparición
Andrés Roca Rey, feliz con las dos orejas del toro de su reaparición Álex romero

ABC

Palencia

Por todo lo alto regresó a los ruedos Andrés Roca Rey tras la lesión sufrida el 21 de agosto en las Corridas Generales de Bilbao, donde firmó una tarde inmensa, en la que cortó tres rotundas orejas. La figura peruana se reencontró con ... la afición este martes en la Feria de San Antolín de Palencia y lo hizo con la apoteosis de cuatro orejas: el limeño cuajó una gran faena y desorejó al toro de su reaparición, Bejarano de nombre, de la ganadería de Juan Manuel Criado, aplaudido en el arrastre.

