Roca Rey reaparece por todo lo alto: pleno de cuatro orejas y puerta grande en Palencia

Por todo lo alto regresó a los ruedos Andrés Roca Rey tras la lesión sufrida el 21 de agosto en las Corridas Generales de Bilbao, donde firmó una tarde inmensa, en la que cortó tres rotundas orejas. La figura peruana se reencontró con ... la afición este martes en la Feria de San Antolín de Palencia y lo hizo con la apoteosis de cuatro orejas: el limeño cuajó una gran faena y desorejó al toro de su reaparición, Bejarano de nombre, de la ganadería de Juan Manuel Criado, aplaudido en el arrastre.

Con un ambientazo en los llenos tendidos del coso de los Campos Góticos, mandó y cosechó también el doble trofeo del áspero quinto y salió a hombros junto con Alejandro Talavante, que logró dos orejas del cuarto, y Tomás Rufo, con un premio de cada uno de su lote. Triple puerta grande en la feliz reaparición del Cóndor tras estos días en el dique seco.

La terna sale a hombros del coso de los Campos Góticos

Según el parte médico, Roca Rey sufrió en Vista Alegre «traumatismo en el pie izquierdo el pasado día 21 cuando, estando de rodillas, durante la lidia, fue pisado por el toro. Debido al traumatismo sufre inflamación moderada del pie, dolor intenso e inestabilidad. Se le ha practicado estudio mediante RM en la que se aprecia: contusión a nivel de la articulación de Chopart entre escafoides y cuboides; derrame articular a nivel de la articulación anteriormente mencionada, y distensión ligamentosa que compromete la estabilidad de la articulación».

Noticia Relacionada Roca Rey reaparecerá el martes en Palencia tras se pisoteado por un toro de más de 500 kilos en Bilbao Rosario Pérez La figura peruana se encuentra convaleciente de la dura lesión sufrida en Vista Alegre, donde protagonizó la tarde que marcó diferencias

Esta lesión, por su localización, le impide la propulsión, el apoyo y giro rápido del pie lo que compromete claramente la capacidad del paciente para ejecutar «movimientos bruscos, explosivos y sostenidos, propios de su profesión, que requiere plena estabilidad, cambios de apoyo inmediatos y capacidad de reacción», informaba el parte. Pero Roca aceleró su recuperación con dobles sesiones para regresar a los ruedos en la goyesca palentina, una plaza con la que mantiene un idilio.

Sus próximas citas septembrinas son: el día 5 en Lisboa, el 12 en Valladolid, el 13 en Albacete, el 14 en Salamanca, el 16 en Murcia, el 20 en Nimes, el 23 en Logroño y el 28 en Sevilla.