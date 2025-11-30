Suscríbete a
ABC Cultural

Luz Casal: «Nunca he tenido pudor por verme desfavorecida, es sano mostrarte como eres»

La cantante y compositora gallega vuelve por Navidad con 'Me voy a permitir', un disco «inclasificable» cuya gira pasa por el Movistar Arena el 17 de enero

Luz Casal: «Me siento armonizada como mujer y como artista»

Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión Para más información
La cantante Luz Casal
La cantante Luz Casal abc
Nacho Serrano

Nacho Serrano

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Cuando uno le pone a su disco el título 'Me voy a permitir', está diciendo que lleva los suficientes años en el oficio como para hacer lo que le dé la gana. Por ejemplo, un álbum sin ningún hilo conceptual, sin coherencia estilística ... y sin la menor uniformidad sonora. Aunque en el caso del nuevo trabajo de Luz Casal, todo hay que decirlo, no fuese la idea original.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app