Luz Casal: «Nunca he tenido pudor por verme desfavorecida, es sano mostrarte como eres»

Cuando uno le pone a su disco el título 'Me voy a permitir', está diciendo que lleva los suficientes años en el oficio como para hacer lo que le dé la gana. Por ejemplo, un álbum sin ningún hilo conceptual, sin coherencia estilística ... y sin la menor uniformidad sonora. Aunque en el caso del nuevo trabajo de Luz Casal, todo hay que decirlo, no fuese la idea original.

«Al principio quería hacer un disco de homenaje a diferentes mujeres intérpretes que han marcado mi vida, pero me dio el impulso de añadir tres o cuatro canciones de desmelene», explica la cantante gallega. «De hecho el disco se iba a llamar 'Luz y Paz' (por su nombre completo, María Luz Casal Paz), pero por en medio ocurrió una cosa inesperada y ya dije, «bueno, pues habrá que ponerle otro título»». ¿Y qué fue eso que ocurrió? «¡Que me hicieron marquesa!», exclama la aristócrata en chupa de cuero. Cómo no va a permitirse ahora hacer lo que quiera.

Fue el pasado junio cuando el Rey Felipe VI concedió los primeros títulos nobiliarios de su reinado, designando marqueses a figuras públicas como el tenista Rafa Nadal, la nadadora Teresa Perales o la fotógrafa Cristina García Rodero además de a la artista de Boimorto, que se quedó estupefacta. «¿Que en qué se nota ser marquesa? ¡En nada! Aparte del honor y del agradecimiento, no me sirve para saltarme la cola en el aeropuerto», bromea con su desparpajo rockero. «Privilegios no hay, pero sí un compromiso con ciertos valores, cosa que para mí no es ninguna dificultad, porque a mí no me es ajeno ser una persona honrada. No creo que me dé ningún ataque de arrogancia ni de subestimar a los que tengo por debajo».

En el disco hay una versión del 'She' de Charles Aznavour en el que colabora otra mujer de alta alcurnia, la que fuera primera dama de Francia, Carla Bruni, que le dejó a Luz una buena sensación precisamente en ese sentido: «No la conocía personalmente y me dejó totalmente fascinada. Me pareció próxima, elegantona, sencilla, dispuesta... Llegó al estudio con un despliegue de gente tremendo porque estaba empezando a rodar un documental para Netflix. Fue poco antes de lo que pasó con Sarkozy, cinco días o así».

Así pues, nuestra Luz Casal pertenece ahora a la nobleza. Pero la letra de la canción que da título a su nuevo disco parece rebelarse: «Me voy a permitir ser mediocre / macarra, prepotente, chabacana y vulgar / Yo no quiero encajar en eso que defines como un mundo ideal». «Esa parte en concreto surgió después de escuchar a una mujer decir que estaba cansada de tener que estar siempre sobresaliente. Yo lo he aplicado toda mi vida, nunca he tenido pudor en verme desfavorecida ni me he preocupado por lo que digan de mí por una imagen determinada. Es sano mostrarse como uno es, y mostrar que puedes ser vulgar, chabacano, prepotente, que puedes abrir la boca para decirle a un subnormal que es idiota».

Luz Casal también se autorretrata en 'Nada es imposible', una píldora épica de exquisita construcción compositiva que tiene mimbres de convertirse en todo un himno motivacional. «Ojalá sea así», asiente la (co)autora. «Pero más que por mi trabajo de composición junto a dos compañeros más, por el mensaje que tiene, que me parece que es muy chulo. Nada es imposible. No te vengas abajo a la mínima. En ese sentido, me parece la canción más potente del álbum».

Otra de las grandes canciones del disco, 'Parece ser', es todo lo contrario en el sentido de que Luz abandona la introspección para mirar a su alrededor y escribir su propia crónica con versos como «Parece ser que se miente mucho más que se habla / y que el mundo se ahoga en un mar de pantallas». «Yo, que no soy nada mentirosa, porque no sé mentir bien, como un profesional, me jode en lo más profundo que me mientan. Prefiero la verdad cruda, detesto que me mientan. Y cuando la gente miente y me doy cuenta, me dan ganas de... (hace el gesto de disparar). La mentira trae desastres como consecuencia. Y la verdad casi nunca, por no decir nunca».

Las canciones de «desmelene» a las que Luz se refería al comienzo de la entrevista las hizo «pensando en el directo», para animar el cotarro en la gira que arranca el 2 de enero en Toledo y pasa por el Movistar Arena de Madrid el 17 antes de continuar por varias ciudades españolas, francesas y belgas. Y por muchos géneros que se inventen, no hay nada mejor que el rock'n'roll para desempeñar esa función. «El rock es una casa de la que nunca me fui», asegura la marquesa de Luz y Paz (el nombre que eligió ella misma para su título). «Lo que pasa es que en todos mis álbumes, la gente elige que sean otras canciones las que destaquen. Menos en 'La Pasión', siempre he metido algún rock'n'roll. No puedes prescindir de lo que quieres, no puedo dejar de ser lo que soy».