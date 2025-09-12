Roca Rey entierra sus huesos y vuelve a nacer tras un terrorífico percance: pasa a la enfermería

Roca Rey volvió a nacer. Cuando enterraba sus huesos en la arena, un ángel apareció. ¿Cómo marcharse andando a la enfermería si no? ¿Cómo asentarse con tanto mando con un toro tan incierto, de comportamiento tan extraño? Digno de analizar en Cuarto Milenio era el ... Colorido de Garcigrande, que se le coló por el derecho con el capote y lo arrolló contra las tablas. Hasta tres veces lo prendió en una imagen terrible que hizo que la memoria reciente viajase hasta Santander. Hasta esa 'Tarde de soledad' en la que saludó a la muerte. Pero este 12S estaba señalado para vivir, para rendir homenaje a todos los que caen y se levantan aunque el cuerpo esté hecho añicos. De compromiso total con su profesión tras aquellas volteretas espeluznantes, de aaayyy que no acaba, de angustia que resonaba en el pecho toda la tarde. Salvo para el torero peruano, un lobo con el cuchillo entre los dientes, dispuesto a competir consigo mismo tras la baja de Morante y el adiós al choque de trenes de los dos titanes.

A rebosar estaba la plaza, con el 'No hay billetes' colgado en Valladolid pese a la ausencia del sevillano. En las bocanas, en los tendidos, en las gradas altas y bajas... Hasta en el tendido del sastre. Roca Rey, con el terno noche y la cabellera ceniza por la cal de las rayas, brindó en la misma boca de riego para cimentar una faena poderosa sobre el pitón por el que se había colado. A derechas, largo y rotundo. Y con menos intensidad por el zurdo, por donde iba muy despacio y se abría. Eterno un cambio de mano en los terrenos de la proximidad antes del espadazo y la oreja. No hubo vuelta al ruedo y se marchó por su propio pie a la enfermería. Feria de Valladolid Coso de Valladolid. Viernes, 12 de septiembre de 2025. Carte de No hay billetes. Toros de Garcigrande.

Viernes, 12 de septiembre de 2025. Carte de No hay billetes. Toros de Garcigrande. Emilio de Justo (sustituto de Morante de la Puebla), de corinto y oro:gran estocada (saludos tras aviso); dos pinchazos y estocada (saludos).

de corinto y oro:gran estocada (saludos tras aviso); dos pinchazos y estocada (saludos). Roca Rey, de noche y oro: pinchazo y estocada (oreja).

de noche y oro: pinchazo y estocada (oreja). Marco Pérez, de blanco y oro: pinchazo y estocada (oreja con fuerte petición de otra); .

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a la vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar

Has superado el límite de sesiones Sólo puedes tener tres sesiones iniciadas a la vez. Hemos cerrado la sesión más antigua para que sigas navegando sin límites en el resto. Sigue navegando

Artículo solo para suscriptores Si ya estáis suscrito, inicia sesión