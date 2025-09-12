Suscríbete a
ABC Cultural

FEria de VAlladolid

Roca Rey entierra sus huesos y vuelve a nacer tras un terrorífico percance: pasa a la enfermería

Después de cortar una oreja a un toro digno de Cuarto Milenio, que se colaba y parecía no ver de lejos, sacó un fondo estupendo cuando se quedo a solas con el peruano en su mandona faena

Las noticias que llegan de la enfermería es que le cuesta mucho respirar, pero quiere culminar su tarde y se va a correr turno

Emilio de Justo pedalea hasta la puerta grande

Roca Rey, a merced del toro
Roca Rey, a merced del toro
Rosario Pérez

Rosario Pérez

Valladolid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Roca Rey volvió a nacer. Cuando enterraba sus huesos en la arena, un ángel apareció. ¿Cómo marcharse andando a la enfermería si no? ¿Cómo asentarse con tanto mando con un toro tan incierto, de comportamiento tan extraño? Digno de analizar en Cuarto Milenio era el ... Colorido de Garcigrande, que se le coló por el derecho con el capote y lo arrolló contra las tablas. Hasta tres veces lo prendió en una imagen terrible que hizo que la memoria reciente viajase hasta Santander. Hasta esa 'Tarde de soledad' en la que saludó a la muerte. Pero este 12S estaba señalado para vivir, para rendir homenaje a todos los que caen y se levantan aunque el cuerpo esté hecho añicos. De compromiso total con su profesión tras aquellas volteretas espeluznantes, de aaayyy que no acaba, de angustia que resonaba en el pecho toda la tarde. Salvo para el torero peruano, un lobo con el cuchillo entre los dientes, dispuesto a competir consigo mismo tras la baja de Morante y el adiós al choque de trenes de los dos titanes.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app