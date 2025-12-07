Suscríbete a
ABC Cultural

David de Miranda: «En las tardes importantes he ido a la plaza de toros sin saber si volvería a ver mi hijo»

Autor de la faena más impactante de la temporada, se asienta con el toro al filo del precipicio: «Pisar esos terrenos de Málaga desgasta, se pasa mucho miedo»

Considera «impresentable' la postura antitaurina de Urtasun: «Mientras el ministro lanza bulos y ataca el toroe, los jóvenes llenan el tendido»

El día que David de Miranda se olvidó del cuerpo frente a Enamorado, un toro que solo tenía bonito el nombre

Suscríbete
Si ya estás suscrito, inicia sesión Para más información
David de Miranda dibuja un muletazo con la montera junto a la chaquetilla en blanco y plata de las tardes de gloria
David de Miranda dibuja un muletazo con la montera junto a la chaquetilla en blanco y plata de las tardes de gloria Matías Nieto
Rosario Pérez

Rosario Pérez

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Es de Trigueros y se llama David Pérez Sánchez. Entre olivos y encinas nació un niño que no sabía que su sombra se cosería con hilo blanco y plata a la arena de Málaga, donde este verano firmó la faena más impactante de toda la ... temporada. David de Miranda, que así se anuncia en los carteles como homenaje a la finca donde dibujó sus primeros lances, entró en los hogares a través de las cámaras de Canal Sur. «¿Pero tú has visto lo que ha hecho ese tío?», circulaba de móvil en móvil con el emoticono que se lleva las manos a la cabeza. Pues lo que ese 'tío' había realizado era sencillamente el toreo. El puro, el más difícil, el olvidarse del cuerpo y ponerse en manos del toro y de Dios. «Y que sea lo que tenga que ser». Ahí cambió el sino de su moneda, que tantas veces salió cruz: por la desmemoria de los despachos, por un percance que a punto estuvo de postrarlo en una silla de ruedas. David, sin apellidos ilustres, sin academias de tauromaquia, es un torero hecho a sí mismo que ha mirado de frente a la muerte para abrazarse luego a la vida. «El torero ha salvado al hombre», sentencia con los ojos nublados, con la emoción del héroe que sueña aún como un niño. Ahí radica su grandeza.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app