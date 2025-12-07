Muere a los 73 años el fotógrafo Martin Parr, conocido por sus retratos de la vida británica

Suscríbete a
ABC Cultural
Fórmula 1
El fotógrafo británico Martin Parr, famoso por sus imágenes con las que retrataba con humor la vida cotidiana de sus compatriotas, falleció este sábado a los 73 años, anunció su fundación el domingo en un comunicado.

«Con gran tristeza, anunciamos que Martin Parr ( ... 1952-2025) falleció ayer en su domicilio de Bristol», indicó la fundación, al mismo tiempo que Magnum Photos, la agencia para la que el fotógrafo había trabajado durante muchos años desde que ingresara en ella en 1994.

