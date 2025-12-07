Muere a los 73 años el fotógrafo Martin Parr, conocido por sus retratos de la vida británica

El fotógrafo británico Martin Parr, famoso por sus imágenes con las que retrataba con humor la vida cotidiana de sus compatriotas, falleció este sábado a los 73 años, anunció su fundación el domingo en un comunicado.

«Con gran tristeza, anunciamos que Martin Parr ( ... 1952-2025) falleció ayer en su domicilio de Bristol», indicó la fundación, al mismo tiempo que Magnum Photos, la agencia para la que el fotógrafo había trabajado durante muchos años desde que ingresara en ella en 1994.

Martin Parr (nacido en 1952 en Epsom, Surrey, Reino Unido) destaca por su trabajo documental y en la 'street photography', a la que aportó ironía, sarcasmo, color, irreverencia y sentido del humor.

Su abuelo, George Parr, fotógrafo aficionado,, le regaló su primera cámara a los 8 años y le enseñó a revelar. Estudió fotografía en Manchester y empezó a trabajar en los años setenta en el norte de Inglaterra; sus fotografías eran entonces mayoritariamente en blanco y negro.. En los años ochenta saltó al color, al que le daría una nueva dimensión. Cobró notoriedad con su serie 'The Last Resort' (1983–1985), fotografías en la playa de New Brighton, cerca de Liverpool; fue polémica porque se trata de un retrato descarnado y al tiempo colorista de la clase trabajadora británica de vacaciones, y se le criticó que se burlaba de los fotografiados.

En 1994 ingresó en la agencia Magnum Photos (propuesto por Philip Jones Griffiths, que curiosamente había sido su mayor crítico), en medio de una gran controversia. Llegaría a ser presidente de la agencia entre 2006 y 2008.

El crítico de arte Francisco Carpio dijo de él: «Sus fotografías aportan siempre grandes dosis de ironía, humor y espíritu burlón, ingredientes ideales para reflejar aspectos aparentemente poco relacionados con estos factores, tales como una crítica ciertamente mordaz y aguda sobre la sociedad inglesa, con especial predilección por los sectores obreros y por la sufrida clase media, que, sin embargo, es capaz de expresar y mostrar con acierto a través de la peculiar lente de su mordaz y satírica visión, en la que el uso muy particular y vivo del color juega también un importante papel. Así, temas como el consumismo, la familia, las relaciones sociales, el turismo, la comunicación, el ocio o la comida son recogidos y analizados en sus personales imágenes fotográficas».

Entre sus series fotográficas, destacan 'Small World' (sobre turismo de masas), 'Common Sense' y 'Think of England', 'Luxury', 'Life’s a Beach'. Ha expuesto en museos como la Tate Modern, el Centre Pompidou, el Barbican o el Reina Sofía, y entre sus reconocimientos figura el premio PHotoEspaña (2006),

En España se ha podido disfrutar de su trabajo en varias ocasiones; en 2012, el Centro de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) presentó la exposición 'Souvenir. Martin Parr, fotografía y coleccionismo'. Hace dos años, expuso en Málaga -'MálagaEXPRESS'- y Alcobendas (Madrid) -'Martin Parr. Short & Sweet (Pequeña y dulce)'-. Y en 2018 comisarió junto a Cristina de Middel la exposición 'Players. Los fotógrafos de Magnum entran al juego' en el Espacio Fundación Telefónica.