CONTENIDO EXTERNO
Olvido Linares: la serie alicantina creada con presupuesto cero que está conquistando Internet
¿Qué tienen en común una croqueta y el mundo del espectáculo? Sólo un nombre: Olvido Linares. La actriz olvidada de aquellas décadas de la movida madrileña ha vuelto, aunque más alicantina que nunca
El pasado 9 de noviembre, Dokufakes estrenó en su canal de YouTube el primer capítulo de su webserie, una propuesta pensada desde el principio para la pequeña pantalla (o la mediana, si el espectador es más de ordenadores que de smartphones). A diferencia de ... las series a las que nos tienen acostumbrados Netflix y Amazon Prime Video, Olvido Linares se caracteriza por la brevedad de sus episodios, cuya corta duración no es obstáculo para despertar la risa en más de uno.
Por fin, Olvido ha dejado de hacer justicia a su nombre: ¡alguien la ha reconocido!, igual que al primo de Zumosol. Nuestra protagonista ha tenido que esperar, nada más y nada menos, que 23 años (toda una vida) para resurgir de las cenizas. Ella no es pasado, sino presente. Luisant Rodríguez, el responsable del renacer de Olvido, la ha traído de vuelta. La estrella del spot publicitario más importante de 1993, que anunciaba algo tan español como una croqueta, y que (como Olvido) nunca existió, entra en escena con esta serie pensada desde el principio para emitirse en Internet, en eso que ahora llaman web TV.
Explicamos cómo una idea que surgió en una comida con amigos se ha transformado en una webserie hilarante.
Más de 12.000 personas ya han visto a Olvido en plena acción
A pesar de ser una actriz de los 80 y los 90, a pesar de respirar el aire de esa época en la que Radio Futura triunfaba con 'Escuela de calor' y Héroes del Silencio, con 'Maldito duende', Olvido está muy puesta en las nuevas tecnologías. Tanto es así que cuenta con un canal oficial en YouTube. Hace dos semanas escasas, Luisant Rodríguez compartió el tráiler de esta webserie independiente, creada al 100 % por este hombre orquesta que, al estilo de Georges Méliès, ha hecho de todo: dirigir, escribir el guión, realizar el montaje, ocuparse del sonido, producir su propia creación y, en definitiva, estar tan activo detrás de la cámara como delante de ella. Indudablemente, ha tenido que hacer un gran esfuerzo para lograr que este personaje de ficción llegue a cada rincón de España desde el humilde municipio de Petrer. Esta localidad, Elda y la mismísima Alicante son los tres puntos del sur de la Comunidad Valenciana donde Olvido Linares ha puesto un pie.
De momento, la webserie va por su primera temporada. 'El hombre del anuncio' (así se titula el capítulo piloto) ha superado ya las 4.000 visualizaciones en YouTube; El Videobook goza aún de más popularidad (4,5 K), y El casting, que salió ayer como quien dice, ha batido todos los récords: 4,6 K en apenas dos días y medio. Sin duda, las expectativas de Luisant Rodríguez sobre su actriz favorita (sí, esa que aparecía en el anuncio de croquetas del 90) son positivas. Todo el universo de Olvido Linares le pertenece exclusivamente a él: no hay productoras ni gigantes de la industria cinematográfica detrás, sólo mucho trabajo y el elenco de actores fijos que han hecho posible sacar adelante una webserie al estilo 'The Office'.
Tanto el público general como los 632 seguidores del canal Dokufakes pueden disfrutar gratuitamente de la única mujer que debería haber estado en Jamón y Jamón, junto a Penélope Cruz y Javier Bardem, y que, sin embargo, dejaron (¡¿cómo no?!) en un olvido alicantino que sólo su humor mediterráneo ayudó a sobrellevar.
Descubriendo el artista que (casi) todos llevan dentro
'Olvido Linares' cumple al pie de la letra todas las características que uno espera de una webserie:
- Capítulos de menos de 10 minutos, sumamente cortos, para quedarse siempre con ganas de más.
- Personajes exageradísimos. Todos ellos se salen de la norma, porque únicamente los extremos (aunque algunas veces más que otras) son graciosos.
- Situaciones disparatadas, dignas de un cuadro de Salvador Dalí por su surrealismo, y aventuras y desventuras kafkianas. De hecho, en Olvido se opera una buena metamorfosis: haber cosechado más de 600 suscriptores en YouTube no es poca cosa para una alicantina como ella.
Lo hemos dicho antes, para ver los primeros episodios de 'Olvido Linares', sólo hay que visitar su canal de YouTube: Dokufakes. Lo cierto es que «Ha vuelto... aunque nadie la ha llamado», y lo ha hecho de la mano de Cata Flores —becaria, community manager, terapeuta y «optimista tóxica» (como ella misma explica en Instagram)— y Lola Glam. Además, gracias al aura nostálgica de Olvido y sus años de esplendor en los 80 y los 90, tanto los jóvenes de 35 como los no tan jóvenes de 65 se engancharán a la serie, que precisamente conecta con el público por ser un proyecto sencillo, pero muy creativo. Tal y como explica Luisant Rodríguez: «La falta de presupuesto te obliga a ser más ingenioso. Cuando no puedes pagar efectos especiales, te ves obligado a escribir mejor, dirigir mejor y encontrar soluciones más creativas».
Aunque Luisant trabaja con actores y actrices, también lo hace con vecinos e incluso con su propia abuela, una mujer de 92 años que tiene un papel secundario, pero con el mismo salero que el de Olvido Linares.
Encima, como no hay patrocinadores, se puede ver la serie sin pagar. Al igual que 'The Office' (año 2005), 'Olvido Linares' es una comedia de situación, es decir, una propuesta cuyo fin es divertir a la audiencia. También es un proyecto superviviente: la webserie se tuvo que paralizar a causa de la pandemia. Afortunadamente para Luisant Rodríguez y el club de fans de 'Olvido Linares', la covid-19 no pudo con la diva.
Para quien no pueda vivir sin Olvido, la mejor manera de apoyarla es compartiendo, dándole al like y publicando algún que otro comentario en su canal de YouTube. No cuesta nada (sólo hay que invertir unos pocos segundos) y Luisant y Olvido lo agradecerán mucho.
Esta funcionalidad es sólo para suscriptoresSuscribete