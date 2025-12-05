Suscríbete a
ABC Cultural
BOLETÍN DEL DÍA
Escucha las noticias de este viernes 5 de diciembre
El Tiempo
La Aemet avisa de un cambio drástico del tiempo durante el puente

CONTENIDO EXTERNO

Olvido Linares: la serie alicantina creada con presupuesto cero que está conquistando Internet

¿Qué tienen en común una croqueta y el mundo del espectáculo? Sólo un nombre: Olvido Linares. La actriz olvidada de aquellas décadas de la movida madrileña ha vuelto, aunque más alicantina que nunca

Olvido Rodríguez es Olvido Linares en la primera webserie de Luisant Rodríguez. El pasado 9 de noviembre se estrenó la primera temporada
Olvido Rodríguez es Olvido Linares en la primera webserie de Luisant Rodríguez. El pasado 9 de noviembre se estrenó la primera temporada

El pasado 9 de noviembre, Dokufakes estrenó en su canal de YouTube el primer capítulo de su webserie, una propuesta pensada desde el principio para la pequeña pantalla (o la mediana, si el espectador es más de ordenadores que de smartphones). A diferencia de ... las series a las que nos tienen acostumbrados Netflix y Amazon Prime Video, Olvido Linares se caracteriza por la brevedad de sus episodios, cuya corta duración no es obstáculo para despertar la risa en más de uno.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app