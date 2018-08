Y la canción del verano es... Spotify publica su lista de hits estivales en España, con solo dos presencias nacionales en el Top10

La saturación de contenidos hace que sea cada vez más difícil identificar cuál es la canción del verano, pero la lista de las canciones más escuchadas en Spotify es el indicador de estos tiempos y además de tener un marcado sabor latino, cuenta con un claro ganador: Becky G, gracias a su éxito «Sin Pijama». El podio termina de cerrarse con la inclusión de «Te Boté - Remix» de Nio García y «Usted» de Juan Magán en los puestos 2 y 3 respectivamente.

La música de nuestro país también tiene cabida dentro de las canciones más escuchadas durante el verano en España, como demuestran la presencia de «La Cintura» de Álvaro Soler, «MALAMENTE - Cap.1: Augurio» de Rosalía, «Lo Malo» de Aitana o «Ni La Hora» de Ana Guerra dentro del Top 20 veraniego. Sin embargo, sólo hay dos presencias nacionalesen el Top10 y C. Tangana queda relegado a un pirrio puesto diecisiete.

El éxito latino «Te Boté - Remix» también ha emergido como una canción top del verano a nivel global, llevando al recién llegado Nio García, un bailarín puertorriqueño convertido en rapero, a la primera línea mundial (el tema también incluye a artistas como Casper Magico, Darrell, Ozuna, Bad Bunny y Nicky Jam). ‘Te Boté – Remix’ ha sido la canción más escuchada en 9 países durante la temporada estival y ha alcanzado el número 2 del Top de Canciones del Verano 2018 de Spotify en España.

«El panorama musical es mucho más diverso que nunca y por ello vemos éxitos de artistas como Nio García», dice Rocío Guerrero, Head of Global Cultures en Spotify. «Canciones como ‘Te Boté’ y 'Asesina' de Brytiago y Darell están conectando con los oyentes de manera global. Esta música no está siendo escuchada únicamente por el público latino - hay una audiencia global que abraza sin complejos el reggaeton y el trap latino, por lo que no es sorprendente ver Te Boté’ encontrando un hueco en lo más alto de las listas de este verano».

A diferencia de lo que ocurre en España, la sintonía más escuchada alrededor del mundo llega de la mano de Drake con el «Kiki, do you love me?» que podemos encontrar en su éxito «In My Feelings». Y es que la estrofa no solo sirve de base para un challenge de baile viral, sino que también es la letra de la canción del verano más escuchada en streaming en todo el mundo. El tema, sacado del exitoso doble álbum Scorpion, ha sido reproducido más de 393 millones de veces entre el 1 de junio y el 20 de gosto.

El top de éxitos en streaming global incluye también canciones dance como «One Kiss» de Calvin Harris y Dua Lipa y «Solo» de Clean Bandit, con la colaboración de Demi Lovato, y el himno pop-rock de 5 Seconds of Summer «Youngblood». El tema de Ariana Grande ‘no tears left to cry’ ha sido una habitual de nuestras listas de éxitos de todo el mundo durante el verano, como principal single de Sweetener (uno de los discos más esperados de agosto).

El Top 20 de La Canción del Verano en Spotify España es el siguiente:

1. Sin Pijama - Becky G

2. Te Boté - Remix - Nio García

3.Usted - Juan Magán

4. La Cintura - Alvaro Soler

5. 1, 2, 3 (feat. Jason Derulo & De La Ghetto) - Sofia Reyes

6. Me Niego - Reik

7. Vaina Loca - Ozuna

8. Duro y Suave - Leslie Grace

9. Dura - Remix - Daddy Yankee

10. I Like It - Cardi B

11. MALAMENTE - Cap.1: Augurio - ROSALÍA

12. Madura (feat. Bad Bunny) - Cosculluela

13. Lo Malo - Aitana

14. Calypso - Luis Fonsi

15. La Player (Bandolera) - Zion & Lennox

16. Mi Cama - Karol G

17. Bien Duro - C. Tangana

18. Ni La Hora - Ana Guerra

19. X - Nicky Jam

20. Clandestino - Shakira