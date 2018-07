Aitana: «Mi mensaje es que cuando rompes con alguien, no estás sola» La «triunfita» publica su primer tema en solitario, una nueva canción del verano llamada «Teléfono»

A Aitana, la artista, la descubrieron los que hicieron a Aitana, la persona. Es decir, sus padres. Fueron ellos quienes la animaron a presentarse al casting de Operación Triunfo, después de pasar su infancia y adolescencia en contacto con la música de manera natural, muy vinculada a su día a día pero siempre desde la perspectiva del hobby y las actividades extraescolares (piano, solfeo, canto coral) mientras la compaginaba con sus estudios. Ahora, convertida en estrella casi de la noche a la mañana, está aprendiendo que para dedicarse a ella hay que lidiar con cosas menos emocionantes, como el interés de la prensa por su vida privada. Y es que nada más salir su primer single en solitario «Teléfono» (tras el bombazo de «Lo malo» junto a Ana Guerra), la mitad de su público habla de sus melodías y la otra mitad «de lo mucho que recuerda a su ruptura con Cepeda», otro de los concursantes de OT. Y la ecuación funciona: ya es número uno en iTunes, y su correspondiente videoclip alcanzó ayer el millón de reproducciones en YouTube en menos de diez horas.

¿Su nuevo tema podría describirse como pop latino urbano?

Yo creo que no tiene mucho de latino en realidad. Lo veo más como pop a secas, con un toque urbano.

Pero hay un sutil ritmo reguetonero… ¿en algún momento valoró la opción de hacer algo que no sea tan acorde a las tendencias?

En ningún momento he querido hacer algo que siguiese las tendencias actuales, porque como te decía, no creo que tenga mucho de latino, que es lo que más pega ahora.

Nunca había escrito una canción, y se ha estrenado con dos hitmakers, Mauricio Rengifo y Andrés Torres. ¿Cómo ha sido la experiencia de componer a tres?

Genial. La hicimos en los Angeles, donde estuve haciendo varias sesiones de composición. Nos entendimos muy bien, hubo química y todo salió muy rápido.

¿Y la grabación en sí, cómo fue?

También bastante rápida. Ellos tenían ya una base bastante hecha, y yo sólo tuve que grabar mis voces. En unas tres o cuatro horas estaba terminada.

Su voz suena natural, pero ¿hubo mucho autotune?

No lo sé la verdad, esas correcciones ya son más cosa de producción. Pero en cualquier caso sería sutil. La perfección total no me gusta, prefiero escuchar las imperfecciones propias de la voz humana.

¿Cómo fue el rodaje del videoclip?

Lo hicimos en un estudio, y lo que refleja son las distintas etapas de una ruptura sentimental, después de una relación tóxica.

¿l tema recuerda a los últimos videoclips de Rosalía, que está teniendo una gran repercusión internacional. ¿Le gusta la artista?

Me encanta todo lo que hace, y sus dos últimos videoclips me parecen flipantes.

¿También le gusta su disco flamenco?

Eso no lo he oído mucho, la verdad. He seguido más lo último que está sacando, más urbano.

Quienes dicen que el videoclip de «Teléfono» trata sobre su ruptura con Cepeda, ¿se equivocan?

Se equivocan completamente, porque el mensaje no va a dirigido a nadie en particular. Estoy ha-blando del fin de una relación, en general. Y sobre todo, lo que digo es que cuando rompes con alguien no tienes por qué pensar que te has quedado sola. No estás sola, siempre hay amigos, familia, y muchas cosas por hacer. Pensar que estás sola es lo que te hace débil, lo que te anula.

También dicen que cuantos más chismorreos haya sobre un artista de OT, más discos venderá.

Eso me da mucha pena. Yo veo lógico que los fans quieran saber cosas de mi vida, con quién estoy y todo eso. Pero preferiría que la prensa me preguntara sobre mi trabajo, que es para lo que doy entrevistas, y no dejara de lado la música, que para mí es lo verdaderamente importante.

¿Cuáles son sus planes para este verano?

Seguir componiendo, grabando, y dando conciertos con mis compañeros de Operación Triunfo.

¿Qué es lo que más le gusta de los conciertos de OT? ¿Y lo que menos?

Va a parecer muy típico, pero ¡es que me gusta todo! No hay nada malo que se me ocurra.

Además de trabajar, tendrá que relajarse un poco ¿dónde se refugiará del huracán mediático?

Pues todavía no lo sé. Me iré por ahí con mis amigos, pero todavía no lo tenemos planeado.

No quiere dar pistas a los paparazzi… ¿playa o montaña?

(Risas) Me gustan las dos.