Becky G: «¿Por qué no puedo decir que me siento sexy?» La cantante de 21 años mantiene por quinta semana consecutiva su hit «Sin Pijama» en el número uno

Nacho Serrano

@REVISTA_HRB Seguir Actualizado: 18/07/2018 01:14h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A Becky G le hace mucha gracia cómo pronunciamos la palabra «pijama» en España. «Es que aquí dicen pi-j-j-j-ama, no piyama», bromea la jovencísima estrella del urbano latino, que ha conseguido convertir la prenda menos veraniega del mundo en sinónimo de canción del verano. Porque lo que nos pide es, precisamente, que nos lo quitemos para dormir. «Sin Pijama», su single junto a Natti Natasha, registró su quinta semana consecutiva en el número uno, y ya es Doble Disco de Platino en España.

¿Cuál es el secreto de su canción del verano?

Hay varias cosas que han influido en el éxito de «Sin Pijama». Para empezar, que no hay muchas colaboraciones entre mujeres dentro de la música urbana. Las dos hemos colaborado con Bad Bunny, ella tiene otras cosas con Ozuna, yo con Yandel… y dijimos, ¡Ok, ya está bien! Los chicos de este movimiento son geniales, los amo, pero cantar esta canción con otra mujer que tiene el mismo mensaje que yo, ha sido un placer y un orgullo.

¿Con qué artista español le gustaría colaborar?

Con Ana Mena, que es una chica muy talentosa y con muy buena onda. Colaboramos en el programa Factor X. A Abraham Mateo le conozco desde que somos niños, y también me gustaría colaborar con él. Soy muy fan de C. Tangana… Hay muchos.

Usted es californiana pero tiene raíces en México, un país donde hay mucho machismo.

Muchísimo. Yo, que tengo sangre mexicana, tengo que admitir que los mexicanos son los más machistas del mundo. Para mí es un orgullo tener 21 años y tener la valentía de decir las cosas que digo en mis canciones, de mostrarme como una mujer que hace y canta lo que quiere. ¿Por qué un hombre va a decir lo que quiera, y una mujer no? ¿Un hombre puede decir que somos sexys, pero nosotras no podemos decir que nos sentimos sexys? Eso me molesta mucho.

En Operación Triunfo censuraron la letra de su hit «Mayores», algo que no se había visto con hombres que cantan con el mismo estilo. A pesar de eso, usted se lo tomó con humildad. Pero, ¿volvería a hacerlo?

Yo creo que sí. Lo estoy haciendo en «Sin Pijama», quitando la parte de «soy una perra en la cama», y «fumamos marihuana». Soy respetuosa con las oportunidades que me dan. Pero los fans saben cuál es la letra real, y eso es lo que importa. Eso sí, se enfadan mucho cuando ven que me censuran en un programa de televisión, y lo dejan bien claro en las redes sociales.

¿Defiende la legalización de la marihuana?

Cuando escribí esa parte de la canción fue porque la iba a cantar con Ozuna, que es un músico que siempre habla de la marihuana y admite abiertamente que la fuma. Cuando supimos que al final la cantaría con Natti Natasha, la disquera me dijo que teníamos que eliminar esa parte. Yo me enfadé y pregunté pero por qué. «Porque ustedes son mujeres». Y yo dije: «Ok, pues entonces sí que lo voy a dejar así, y yo lo voy a cantar». Farruko, Bad Bunny, Ozuna… todos, todos los hombres de la música urbana latina hablan de la marihuana en sus canciones, la cultura de fumar está presente en este movimiento, y este tema no debería tomarse tan en serio.

Pero no ha contestado. ¿Es partidaria de legalizar?

¡Sí! ¿Por qué no?