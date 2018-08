¿De dónde demonios ha salido C. Tangana? Así ha logrado salir del underground y convertirse en estrella. El artista madrileño sube este miércoles al glamuroso escenario del Festival Starlite

Nacho Serrano

Antón Álvarez, Pucho, Crema, C. Tangana... Uno para todos y todos para uno. Detrás de todos estos nombres se esconde (nunca mejor dicho) un madrileño nacido en el verano de 1990 que, sin ser un genio de la música, consigue parecerlo a base de esfuerzo y estrategia. Más Cristiano que Messi, «el madrileño» (así se hace llamar en Twitter) es ya el tour de force por excelencia del milenialismo musical (con permiso de Rosalía, por supuestísimo), un lobezno que aprende rápido y que sabe cuál es su lugar en la jauría de la industria. Hace un par de años apenas se le conocía fuera del underground, y hoy es una de las estrellas más esperadas en el glamuroso Festival Starlite de Marbella. Así es como lo ha logrado.

Sus primeros pasos serios en el mundo de la música los dio en el rap, hace más de diez años, bajo el nombre de Crema. Alcanzó cierta notoriedad en la escena madrileña, especialmente cuando formó el grupo Agorazein. Pero la ignición de su ascenso meteórico aún estaba por venir.

En 2011 cambió su nombre artistico a C. Tangana, y tras lanzar el disco «LO▼E'S» se recluyó en su casa de Pueblo Nuevo para urdir sus planes de conquista del mercado discográfico. Dos años después regresó a lo grande con «Alligators», cuyo videoclip lo presentó como una estética de estrella adinerada que hizo que muchos se preguntaran por primera vez quién demonios era C. Tangana y de dónde había sacado tanto dinero.

Pero más que por acción, C. Tangana se hizo conocido por reacción. Y es que su nombre realmente llegó a oídos del gran público cuando Los Chikos del Maíz parodiaron una escena de su videoclip, cosa que no gustó nada a «el madrileño», que se presentó en uno de sus conciertos para darles un guantazo. Además no tardó en contestarles con otro «beef» (pelea verbal entre raperos), un tema en el que relataba con orgullo la agresión, y que sería replicado por Los Chikos del Maíz en otro videoclip que de nuevo tuvo otro contraataque de Tangana, en un toma y daca que terminó llevando los nombres de ambos a las portadas de todas las webs musicales del país, y a las secciones de música de más de un diario generalista.

Y así fue como llegó el momento de gloria de C. Tangana. Tras acusar a Los Chikos del Maíz de ser «la puta de Pablo Iglesias» en el tema «Nada», le envió la canción al líder de Podemos vía Twitter, y éste entró al trapo diciendo que él es «más de Common que de Drake», en alusión a las versiones de éste último que había realizado Tangana. En el preciso instante en que su nombre apareció en la red social de Iglesias, su música llegó a miles de potenciales nuevos oyentes. De hecho, el propio Tangana confiesa que ese fue un «momento muy importante» en su carrera.

Unos meses antes, la estrategia de marketing de C. Tangana dio otro golpe de efecto. En la canción «C.H.I.T.O.» le pidió matrimonio a Carlotta Cosials, cantante del grupo de garage Hinds, formando un revuelo considerable ya que ésta era novia de un miembro de otra banda de moda, The Parrots, que al parecer no se lo tomó muy bien y llegó a plantearse ir a buscarle para darle un sopapo. Aunque lo hizo de aquella manera, en ese momento C. Tangana se metió al público «indie» en el bolsillo. Desde entonces, nadie en la esfera alternativa ha querido perder la pista a semejante provocador.

Y entonces llegó Rosalía. Además de hacerse novios, colaboraron en dos canciones que dieron una nueva pátina de eclecticismo a la trayectoria de Tangana. Y también de morbo, claro.

No duraron mucho como pareja. Un tiempo después de la ruptura, ella lanzó la canción «Malamente», que habla de una relación tóxica. Mientras, él publicaba el tema «Bien duro» (uno de sus temas recientes de mayor éxito, junto a «Mala Mujer»), cuyo estribillo dice: «Cuando estamos mal lo paso bien», en un sarcasmo maquillado con la palabra «duro» al final de la frase. Además, Tangana contó con su nueva novia Berta Vázquez en el videoclip. Si eso no es meter el dedo en la llaga...

Un cartel gigante con su rostro en la Gran Vía de Madrid, anunciando su fichaje con Sony y el lanzamiento de su primer disco «Ídolo», fue su primera acción publicitaria digna de un divo del mainstream. Cada vez estaba más cerca de la primera división. Otro nuevo pasito hacia la fama de Tangana llegó este verano, y como es habitual en su modus operandi, se produjo por razones extramusicales. Primavera Sound organizó un debate entre él y Yung Beef (también estaba Bad Gyal, pero queda fuera de esta anécdota) que acabó con una fuerte diferencia de opiniones respecto a la posición del artista en la industria. Yung Beef defendía la lucha contra el sistema establecido, y Tangana el uso de él para beneficio propio. El vídeo de la charla recabó un sinfín de reproducciones en YouTube (siendo el más visto de los colgados este año por el festival) y Tangana entendió el mensaje: a la gente le pirrian los «beefs». Así nació el tema «Forfrí», en el que no para de lanzar dardos al idealismo de su colega de escena, al que caricaturiza como un Ché fumeta.

Tangana encontró inspiración en su rifirrafe dialéctico con Yung Beef. Pero para aquella charla del Primavera Sound tenía preparado otro bombazo mediático aún mayor que una simple gresca entre traperos: los insultos al Rey Felipe VI. «El rey soy yo», dijo ante la mirada atónita de los periodistas. Sólo una semana después, publicaba una nueva canción titulada precisamente así. Todo un hombre espectáculo, sin duda.

C. Tangana ha construido una imagen de éxito y arrogancia, de artista bling-bling forrado hasta el aburrimiento, de Drake a la española. Vean una de sus últimas creaciones audiovisuales:

Y en cierta manera puede decir que está triunfando. Pero, ay, cuando la realidad se impone también causa revuelo mediático, y no a favor. Esta es su última aparición en el delirante juego viral: una simple foto de él durmiendo en un avión... en clase turista como todo hijo de vecino.