Muere Alfonso Ussía, maestro del columnismo español

Los árboles, condenados

Reproducimos las primeras palabras publicadas en ABC por Alfonso Ussía: una carta al director publicada el 28 de noviembre de 1978

Alfonso Ussía, en su despacho de Madrid
Alfonso Ussía, en su despacho de Madrid Archivo ABC

Alfonso Ussía

Señor director:

Entre los próximos objetivos de E. T. A. destaca, con carácter primordial, por insólito y absurdo, el posible asesinato de los pinos. Los pinos majestuosos que pueblan y enriquecen en gran número las montañas del País Vasco han sido sentenciados a muerte ... bajo la acusación de «árboles fascistas e invasores». No importa —precisamente a quienes tienen como fin, antes incluso que su utópico y demencial independentismo, el de la descapitalización total de las provincias vascongadas— que estos árboles supongan una ilimitada fuente de riqueza, por su calidad maderera y capacidad de desarrollo a la ya menoscabada situación económica de Euskal-Herría.

