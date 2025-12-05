Suscríbete a
ABC Cultural
Última hora
Muere Alfonso Ussía, maestro del columnismo español

La muralla

Reproducimos el artículo de Alfonso Ussía publicado el 26 de diciembre del 2003

Muere Alfonso Ussía, maestro del columnismo español

La muralla

Alfonso Ussía

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Me encuentro solo y ante la muralla. Mi situación es fácil de explicar. Formo parte de un grupo que ha asumido con gozo su condición de esclavos. Ha escrito Antonio Burgos que el escritor de periódicos con espacio fijo pertenece a una cofradía. La de ... los esclavos atados a la columna. Más de veinte años llevo sin conocer la inalcanzable delicia de una semana de vacaciones. Los esclavos atados a la columna carecemos del derecho al descanso, y en el fondo, estamos de acuerdo con la carencia. Pero se dan circunstancias difíciles de superar, y los días de Navidad se las pintan solos para quebrar nuestras armonías. «Necesitamos dos artículos suyos. Hay que adelantar el cierre». Ustedes pensarán que quien escribe un artículo puede perfectamente con dos. No es verdad. Es una barbaridad. Un hombre fogoso y en envidiable estado es muy capaz de hacer el amor tres veces por día. Pero se sentiría desconcertado si su amada le planteara la siguiente demanda. «Como mañana es Navidad y me marcho a casa de mis padres, hoy tienes que doblar tus prestaciones. Prepárate, tigre, porque vamos a echar seis quiquis». Hay que ser muy hombre para no desmoronarse.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app