Muere Alfonso Ussía, maestro del columnismo español

El Valle de Tena

Artículo de Alfonso Ussía escrito el 25 de junio de 2003 titulado 'El valle de Tena', sobre su relación con ABC y sus fundadores

Alfonso Ussía

El Rey ha premiado la lealtad sin fisuras de Guillermo Luca de Tena con el marquesado del Valle de Tena y la Grandeza de España. Lo ha hecho en el año del centenario de ABC, para mejorar el ya de por sí bello paisaje del ... reconocimiento. En la concesión de honores y títulos nobiliarios, el Reyno pide consultas ni recibe consejos. Hace uso de su soledad para honrar a los españoles que lo merecen. Y en este caso, hay que reconocer que la soledad del Rey se ha compenetrado más que nunca con la justicia.

