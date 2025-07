Viajes literarios y recomendaciones de libros, arte y música

En la última entrega hasta la vuelta con bríos renovados para ofrecer a nuestros lectores lo que no se pueden perder en el ámbito cultural, el suplemento ofrece un especial verano, un número de lujo. Comenzamos con tres extraordinarios viajes literarios. El primero, a cargo ... de Jordi Canal, visitamos Canudos (Brasil). En el año de la muerte de Mario Vargas Llosa, nos adentramos en el escenario de su novela 'La guerra del fin del mundo', hoy cruce de caminos, memorias, olvidos y músicas. En el segundo, César Antonio Molina nos propone 'Surfeando con Pessoa en Ericeria'. Amanecer junto al mar, ver siluetas que cabalgan las olas y acantilados cubiertos de palabras escritas al viento por el poeta de los mil heterónimos.

Por su parte, María José Solano nos sugiere pasar un verano con Agatha Christie. Solano sigue los pasos de la escritora por los rincones de Estambul, se aloja en la mítica habitación 411 del Pera Palace Hotel, refugio de la reina de la novela policiaca, y realiza cuantas paradas sean necesarias para que el encuentro final, inevitable, esté a la altura de sus mejores novelas.

Por otro lado, algunos destacados escritores de hoy, entre otros María Dueñas, comparten con nosotros qué libro se llevarán en su maleta para las vacaciones. Lecturas y relecturas de autor. También los críticos de ABC Cultural hacen sus apuestas, y recomiendan los títulos más atractivos, de reciente publicación o imprescindibles rescates. Una selección, en dos entregas, para todos los gustos y que recorre diversos géneros: narrativa, ensayo, teatro… El cómic tiene su espacio y se analiza desde la edición total de 'Paracuello', de Carlos Giménez a Superman en Granada.

Asimismo, conversamos con Gustavo Faverón. El novelista limeño es autor de 'Minimosca' (Candaya), uno de los hitos más sugestivos de la narrativa hispanoamericana reciente. Faverón, candidato a la Bienal Vargas Llosa, se confirma como una de las voces singulares y barrocas de nuestro tiempo.

Y como el mundo de la cultura es ancho pero no ajeno, como bien saben los seguidores del suplemento, en Música, ofrecemos una selección de algunos de los mejores y más gozosos por refrescantes álbumes publicados en las últimas semanas (y reseñados en la newsletter 'No sé cómo te atreves'). Entre el rock añejo de U.S. Girls y los corridos de Dayeres de la Sierra bien cabe 'spoken-word', el pop psicodélico o la rumba 'cierrabares'.

En Arte, recorremos nuestra geografía, pues de norte a sur, de este a oeste, ni un rincón se queda sin un proyecto artístico del que disfrutar este agosto. Seleccionamos los mejores. Y no solo en España, también proponemos algunas recomendaciones para las grandes capitales occidentales. Nueva York, París o Londres nunca defraudan.

Y hacemos balance de este año de la iniciativa del suplemento 'A veces llegan cartas', donde se invita a creadores y gestores artísticos a relatarnos sus proyectos veraniegos sobre postales intervenidas.

Las firmas de Rodrigo Blanco Calderón; Jesús García Calero; el académico José María Bermúdez de Castro -quien les da una elegante reprensión a los políticos-; Carlos Aganzo; Javier Villuendas; Rebeca Argudo, Edu Galán y Javier Díaz-Guardiola, junto a una nueva entrega de 'Pues dices tú', de Rodrigo Cortés, completan un número para disfrutar con calma y sin estrés en los días estivales. ¡Feliz verano!