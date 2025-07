Brisa, baile y soul

Todas las semanas un grupo de críticos y melómanos elaboran la newsletter 'No sé cómo te atreves' en ABC Cultural, puntual todos los jueves en sus correos (y, si no, suscríbanse a la misma). Y esta semana, con motivo de este último número ... de la temporada y de la propia newsletter por el parón liguero de agosto, hemos querido hacer una selecta selección de algunos discos recientes que merecen la pena para la playa, la montaña o el averno al que vayan.

U.S. Girls. - 'Scratch It'

Con un sonido más añejo que Rock FM organizando una tertulia moderada por el Marqués de Tamarón en el Café Varela, U.S. Girls, useasé el proyecto de la canadiense Meghan Remy, despliega un mantel de canciones bonitas, estilosas y bien arregladas en su sencillez, como si fueran la vertiente más pop (y eficaz) de los Big Thief sin lograr el relámpago emocional que estos pueden provocar, aunque más regulares. 'Scratch It' no falla y no sorprende, un disco maduro, cuando otrora eran algo más indie y raro, ahora toca su etapa Lucinda Williams-Patti Smith con un 'savoir faire' insospechado. Así se comienza un disco, qué tema inicial. Y así se puede lastrar, con una balada de once minutos, a mitad de la obra, clasicona, que revienta el plan semiperfecto del resto hasta que en su mismo transcurso aparece una leve armónica que se enhebra con el Hammond y en la máquina del tiempo pone 1975 y musicalmente se huye hacia ninguna parte en varios volantazos con coros soul hasta un clímax desgarrado tipo Janis Joplin. Salvados. Al final, parecer moderno o no es solo ser joven y con tatuajes hasta en las plantas de los pies. Post Malone tocando country, C. Tangana dando palmas flamencas y BB Trickz, si se pusiera, a probar con el gospel. So cool. La modernez ya solo es edad. Pues toma dos tazas derramadas. Por Javier Villuendas.

Van Morrison - 'Remembering Now'

Van Morrison is back, y no de cualquier manera: este último trabajo suena como si el tiempo no hubiera pasado desde sus mejores días. Ya para empezar, con la luminosa 'Down to Joy' y el homenaje a Ray Charles en 'If It Wasn’t For Ray' -ídolo confeso del león-, se respira buen rollo y soul clásico del bueno. Hay guiños a discos anteriores, melodías relajadas, y hasta se cuela un poco de nostalgia de Belfast (sí, otra vez). Aunque se le va un pelín la mano con la duración -más de una hora en estos tiempos de consumo rápido-, lo cierto es que se agradece y la segunda mitad del álbum es donde realmente despega. Temas como 'Once In A Lifetime Feelings' o la final 'Stretching Out' te dejan claro que Van sigue conectado con esa chispa creativa que muchos daban por perdida y es uno de los más grandes pese a sus cuestionables maneras en directo que le han hecho ganarse una fama regulinchi. En resumen: no es un disco revolucionario, pero sí uno que se siente honesto, cálido y, sobre todo, muy vivo. Y eso es más que suficiente. Por María Carbajo.

Dareyes de la Sierra - 'Redención'

Se puede salir de la droga, pero no del narco. Le sucede a toda una generación de intérpretes que se han pasado tanto de verga que ahora tienen más que serias dificultades para cantar su repertorio en determinadas ciudades de México, donde impera una ley seca que afecta no ya al morapio o la cocaína, a nadie se le ocurriría llegar tan lejos, sino a la maquinaria del crimen organizado, protagonista casi excluyente -también hay sexo duro y amor blando, chelas y tequila- de unos corridos tumbados que, hasta sublimarla, han idealizado en los últimos años una forma de vida y muerte cuya banda sonora el Gobierno trata ahora de silenciar, por las buenas o por las malas. Incapaz de batallar contra el narco, México declara la guerra a su apéndice musical, más simple e inocente. En esta coyuntura, Dareyes de la Sierra regresa con 'Redención' y de la mano de la aristocracia del género -Peso Pluma, Grupo Firme, Gabito Ballesteros, Luis R. Conríquez o Legado 7- para blanquear este subgénero. Hay droga, la justa, predeterminada por el ecosistema, ineludible, pero sin excesos, y sobre todo sin enaltecer a los malandros. El amor, los cuernos, el deseo, la traición y otros ingredientes clásicos del bolero, el corrido o la ranchera convergen en un álbum que apunta alto, pero sobre todo limpio, y que aprovecha las capacidades líricas de los nuevos compositores mexicanos para fines más o menos nobles, bien chingones y aptos para casi todos los públicos. Por Jesús Lillo.

Santiago Motorizado - 'El retorno'

Primer trabajo en solitario del líder de Él mató a un policía motorizado, a excepción de una breve incursión previa para realizar la banda sonora de la allí mítica serie de Televisión, ‘Okupas’, —vamos, la que podría ser perfectamente ‘Los Serrano’ de los argentinos—. El músico platense acertó de pleno con esa incursión en sonoridades más folklóricas (cumbias incluidas). Ahora regresa trás colaborar con artistas como Amaia, Dorian o La Bien Querida en un intento de reinterpretar en formato banda un grupo de maquetas enviadas durante estos últimos años a sus amigos en busca de feedback para después descubrirlas filtradas en internet en extrañas circunstancias. Hasta aquí la ‘bio’ del disco. Se trata de un lavado de cara a un grupo de canciones de amor atípicas. Un recorrido agradable y sin artificios que intercala medios tiempos con canciones algo más animadas en un caldo elegante pero bastante lineal. Es un indie rock bien hecho pero normalito, sin pasarse de creativo. Si me llegas a decir que el disco es de ‘El mató…’ me lo habría creído perfectamente, lo que me hace pensar que se ha perdido una oportunidad de seguir indagando en esa nueva fórmula más tradicionalista que prometía regalarnos tan agradables sorpresas. Lo mejor sin duda es una vez más su prodigiosa voz y esa promesa de juego de beber que involuntariamente plantea el disco: ¡¡¡Cada vez que Santiago dice «Oh Nena», chupito!!!. Y es que lo dice un número indecente de ve… venga va, las cuento… un segundo… Nueve, diez, onc… dadme otro segundo…) 50 clavadas. Pedo asegurado. Por Luigi Gómez.

Stereolab - 'Instant Holograms on Metal Film'

Mirando de reojo al metrónomo, suspendidos y absortos en su propio tiempo y espacio, en un lugar indeterminado de un futuro aún por definir, Stereolab ya eran una completa anomalía en unos años 90 en los que parecía imposible escapar del magma de las etiquetas generacionales y los moldes estilísticos. Las modas se marchitan, el estilo es perenne. Por eso su hipnótica maquinaria no chirría ni se atasca tras quince años de parón. No hay nostalgia ni autocomplacencia en una estupenda reaparición en la que todo sigue sonando como si hoy fuera ayer y al mismo tiempo ya estuviera a punto de romper un nuevo día. Las numerosas y variadas piezas de su 'patchwork' no cambian. La elegancia lounge, el mecanicismo repetitivo del krautrock, el corazón del pop francés, el magma ruidista velvetiano, la experimentación electrónica y la cacharrería 'vintage' se unen en exploraciones imprevisibles, pequeñas sinfonías de probada capacidad magnética que cambian de forma y de idea sin que la propuesta pierda nunca su reconocible e inmutable esencia. 'Instant Holograms on Metal Film' es un regreso convincente para los seguidores de primera hora y una oportunidad para añadir nuevos adeptos a una banda cuyo culto se ha agrandado con el tiempo (sorprende su millón de oyentes en Spotify). No hay demasiados argumentos nuevos para captar a los que siempre encontraron un punto de afectación y pretenciosidad en sus bucles infinitos (sensación subrayada con esa desgana tan genuinamente ‘indie’ que se gasta Laetitia Sadier) y cierta impostura en la militancia marxista de la banda (heredada de los reivindicables McCarthy, el proyecto en el que Tim Gane y Sadier coincidieron por primera vez). Pero aunque no se desgañiten ni alcen airados su puño, proclamas como «la avaricia es un agujero insaciable» o «la economía de guerra es violentamente inviolable, suprime toda inteligencia que entre en conflicto» resultan especialmente pertinentes en estos tiempos de confusión y regresión y confirman que el reino de Stereolab, aunque suspendido en el espacio y en el tiempo, siempre fue de este mundo. Por Fernando Pérez.

Sr. Chinarro - 'David'

Muy mal se le tenía que dar a Antonio Luque para no hacer un epé bonito con las mejores canciones de David Berman, el malogrado líder de Silver Jews y Purple Mountains de vida tormentosa y estribillos redondos. Que el material original esté entre lo mejor del pop de finales del siglo XX y principios del XXI no le resta valor a este sentido homenaje, con sencilla y hermosa portada de Ana Truan, con el que el Sr. Chinarro ha intentado acercar al español el mensaje de Berman –incluido el rencor hacia su padre, multimillonario gracias a sus turbios negocios con las armas y el alcohol– y respetar al milímetro la esencia de las composiciones: ‘Strange Victory, Strange Defeat’, ‘Suffering Jukebox’, ‘Margaritas At The Mall’, ‘All My Happiness Is Gone’ y ‘My Pillow Is The Threshold’ (que ha traducido como ‘Atento a playas y montañas’ porque sí). Ya avisó Luque que no pretendía mejorarlas, sería un trabajo en balde, pero celebramos y abrazamos este plagio consciente y hecho con mimo. Si Berman levantara la cabeza estaría contento. También lo estarán los seguidores del Sr. Chinarro. Es un ‘win win’. Por Israel Viana.

Beatie Wolf & Brian Eno - 'Luminal'

'Luminal' emerge como una fascinante regresión de Eno al pop, cuando no al folk, una caída en picado y controlada en el territorio de las canciones, paradójicamente acompañado de una artista, Wolfe, que ha hecho de la transgresión conceptual su lenguaje y que en este 'Liminal' obra el milagro -ahí están 'Play On' o 'Shhh'- de llevar a Eno a un entorno que desnorta a quienes ya andaban perdidos en la madeja sonora y mullida de un creador impredecible. Por Jesús Lillo.

G-5 - 'El que quiera dormir que se compre una colchoneta'

Fundamental para la historia de la humanidad? Claro que no, pero irresistible sí que es. Y sobre todo, joder, qué envidia de alegría. Solo ponernos a pensar en las risas y las juergas para sacar esto adelante nos hace despegar la mente del doomscrolling y de la bochornosa actualidad nacional e internacional y recordar que la vida es mucho más. Y es ese nosequé que tiene la maldita rumba, el ventilador de las muñecas de Muchachito, de Ratón, del Canijo con sus sonrisas de maleantes de corazón puro, de delincuentes inimputables con Tomasito como rey. La mofa del inicio de ‘Querido Javier’ y la imparable ‘Vaya sarao’ luego dejan sitio a temas más curiosos como el single ‘Badajoz’ y su rollito orientalizante, o la armonía estupenda de ‘Sancti Petri Boulevard’, donde creo percibir más la mano compositiva del patriarca Kiko Veneno. Yo no me los perdería en directo, como dicen ellos, «Cinco eran los Jackson, cinco eran las Grecas, cinco era Bob Dylan». Todo el sentido del mundo. En fin, como pasaba con La pandilla voladora, dan gusto estos supergrupos de mentes y muñecas ágiles que deciden dedicarse antes que nada a la alegría, nicho que cada vez exploramos menos. Por Carlos G. Fernández.

Kae Tempest - 'Self Titled'

No se me ocurre nada más novedoso que alguien pueda traer a un lanzamiento, a un quinto disco de estudio, que una voz nueva. Es algo cósmico. Por ejemplo, en la tercera canción, poder contraponer tu antigua voz con la actual, llamarla ‘Know Yourself’ por si había dudas, y reflejarlo más aún en el videoclip. Kae ya no es Kate, su transición ha transformado su voz y ahora es otra, pero el talento sigue intacto y evolucionando. Un disco de bases muy sintéticas (me pirra ‘Bless the Bold Future’), aún más que en el anterior, un disco que se llama ni más ni menos que ‘Self Titled’, justo en la diana. De eso va todo. Kae no se corta en ‘Statue in the Square’, ‘Diagnoses’ o ‘Hyperdistillation’, otras de las más inspiradas y coreables. Las demás, no lo niego, están menos enfocadas, pero la experiencia completa —incluyendo por supuesto esa parte política marca de la casa— es iluminadora. Por Carlos G. Fernández.

Pulp - 'More'

Olviden los arrebatos de algunos fans disfrazados de críticos que han elevado el regreso de Pulp tras casi un cuarto de siglo a la altura de la trilogía mítica de ‘His ‘N’ Hers’, ‘Different class’ y ‘This is Hardcore’. No, ‘More’ no es para tanto, pero sí que es mucho disco. Un álbum notable que sincroniza con el reloj vital de Jarvis Cocker y pone al día la leyenda de la banda que dignificó los años del 'cool Britannia' con una arrebatadora combinación de pop a la vez instantáneo y minucioso y unos textos mordaces que llevaban la ironía al territorio del cripticismo para expresar de forma muy personal un catálogo universal de insatisfacciones y anhelos frustrados. Las nuevas canciones de los de Sheffield mantienen esa dualidad de resultar euforizantes e incómodas al mismo tiempo, pero matizan ese sensación de estar bailando con el desencanto con una búsqueda de cierto sosiego, de una aceptación casi esperanzada, o algo así, de aquello en lo que el tiempo nos ha convertido. «La vida es demasiado corta para beber un mal vino», proclama el sexagenario Cocker en ‘Grown ups’ para preguntarse después en ‘Farmes Market’ si «no es momento de empezar a vivir, de empezar a sentir». Es un hecho que saber envejecer es la obra maestra de la vida, y el gran mérito de Pulp es el de haber reaparecido de forma inesperada desde el rincón más querido de la memoria para actualizar dignamente su legado sin hacer trampas con la nostalgia y preservando una identidad única. Cosas como ‘Tina’, ‘Grown ups’ y especialmente la memorable ‘Got to Have Love’ no empalidecen al lado de sus clásicos y, aunque no todo esté a ese nivel, confirman que es posible hacerse artísticamente mayor sin caer en la autoparodia ni marchitarse en el otoño de la melancolía de los viejos días de gloria. Por Fernando Pérez.