La literatura catalana y en catalán, doble triunfo

Hablar de Sant Jordi es hablar de libros, de novedades, de fondo editorial, de ejemplares perdidos, descatalogados, de novelas, ensayos, poesía. Sant Jordi es el día del libro, de todos los libros, y dentro de este abanico inabarcable de posibilidades, la literatura catalana y ... en catalán juegan un papel de vital importancia que ha convertido la Diada en la envidia del mundo entero.

Dentro de las grandes novedades de este año de la literatura catalana, y que a buen seguro arrasarán en ventas, destaca la nueva novela del periodista y escritor Xavier Bosch. 'Diagonal Manhattan' (Columna, Destino en castellano) es una historia sentimental y apasionante sobre agencias de publicidad, creativos y esas relaciones amorosas que tienen el poder de cambiarlo todo. Muchos podrían ver un 'Mad Men' a la catalana, pero Bosch ya es perro viejo y dota a sus personajes de un cosmopolitismo y vértigo amoroso existencial muy propio. ¿Va a ser el libro más vendido de Sant Jordi? Cuando una novela en catalán tiene una tirada inicial de 40.000 ejemplares, la respuesta es simple. «¡Sí!» Y punto.

Dentro de los llamados 'best sellers' catalanes, este año también nos llega el nuevo libro del periodista televisivo Toni Cruanyes, 'La dona del segle' (Columna), un relato basado en las convulsas juventudes de tres mujeres de tres épocas diferentes, que van de 1900 a 1954, y que corresponden a mujeres de la propia familia de Cruanyes.

De nuevo, estamos ante un libro apasionante que quiere restituir la memoria fragmentada de tres generaciones de mujeres e hilvanarlas en un camino común de redescubrimiento. Además, hay que estar muy alerta a 'Cor Fort' (Univers), de Silvia Soler, una de las novelas campeonas del primer trimestre del año.

Pero no todo son 'best sellers' dentro de la rica y diversa literatura catalana. También hay fenómenos como los de Irene Pujadas y su escritura irónica, punzante y llena de momentos antológicos. En 'La intrusa' (L' Altre Editorial), la escritora nos presenta a Diana, una mujer nerviosa y llena de contradicciones que intentará redescubrir dentro suyo algo de verdad o, al menos, de valor, que le dé un mínimo de esperanza para seguir adelante.

Otro de los libros más buscados de la jornada será 'A l'altre banda de la por' (Proa/Destino en castellano), de Marta Orriols. De nuevo, tenemos un personaje femenino en el centro de una historia de redescubrimiento. En este caso, nos encontramos con una restauradora de arte con un divorcio reciente a cuestas y la realización que no ha acabado de soltar rastre del pasado.

Además, Albert Sánchez Piñol regresa a las librerías con 'Les tenebres del cor' (La Campana/Alfaguara en castellano), una visión homérica sobre el corazón de África y los pueblos a los que el poeta griego mal llamó pigmeos. Los pueblos aka, obongo y mbuti son aquí los protagonistas secundarios de una narración donde vemos cómo los científicos y antropólogos del XIX llegaron a desfigurar a un colectivo con sus prejuicios.

Por último, las editoriales catalanas no pierden el pulso de las traducciones de los últimos fenómenos internacionales. Bajo esta perspectiva, tenemos que destacar 'Orbital', (Edicions 62), de Samantha Harvey; 'Victorian Psycho', (La Campana), de Virginia Feito; 'La vida del llibreter', de A. J. Fikry (Edicions del periscopi); 'La cartera' (Duomo), de Francesca Giannone o, incluso, 'En l'amor i en la guerra' (Rosa dels Vents), la nueva novela de Ildefonso Falcones.

Tres libros de poemas

La poesía también está muy presente en Sant Jordi. Se cumple un siglo de la muerte de Joan Salvat-Papasseit a los treinta años. Huérfano de padre, un fogonero fallecido en accidente, su infancia transcurrió en el Asilo Naval Español, herrumbroso buque atracado en el puerto de Barcelona. En su adolescencia de droguero, ayudante de un taller de esculturas religiosas y librero, Salvat-Papasseit forjó una cultura autodidacta. El ruso Gorki inspiró el pseudónimo Gorkiano de los primeros artículos recopilados en 'Humo de fábrica' (1918). La admiración por Ibsen motivó la cabecera de una revista de vanguardia: 'Un enemigo del pueblo'.

Edicions 62 publica ahora la poesía completa de una vida tan breve como creativa. Arranca con los 'Poemas en ondas herzianas» (1919), caligramas al modo Apollinaire, y prosigue con 'El irradiador del puerto y las gaviotas' (1921): los versos premonitorios de 'Tot l'enyor de demà» invitación a disfrutar cada instante con la conciencia del tiempo limitado: «Vosotros quedaréis, /para ver lo bueno que es todo. /y la Vida /y la Muerte».

El compromiso político atraviesa 'Las conspiraciones' y 'La gesta de las estrellas' para culminar en el erotismo de 'El poema de la rosa en los labios'. El poeta tuberculoso escribe postales a sus hijas en los sanatorios de Fuenfría, Guadarrama, y Pirineos. Completa el volumen 'Osa menor', poemario póstumo. Seis títulos y poemas dispersos reunidos por Jordi Cornudella con prólogo de Enric Casasses.

Rainer Maria Rilke no murió tan joven como Salvat-Papasseit, pero se fue, también, demasiado pronto. En 1894 publicó sus primeros versos y en 1902 inauguró una existencia viajera: en París conoció a Cézanne y Rodin y en la primera década del siglo XX dio a la imprenta 'El libro de las imágenes', las 'Nuevas poesías' y 'Los cuadernos de Malte Laurids Brigge'. De 1910, cuando aparece este libro autobiográfico, hasta 1914, Rilke residió en cincuenta lugares como el castillo de Duino en Trieste. Allí maduran las 'Elegías de Duino' primera entrega de su época áurea junto a los 'Sonetos a Orfeo' y 'Poemas a la noche'. Con selección y traducción de Joan Margarit y Feliu Formosa, Quaderns Crema ofrece la versión catalana de una poesía que, como dice Margarit, establece «un diálogo con las posibilidades de la vida, en el corazón de la cual se halla la emboscada de la muerte».

Si en Rilke subyace la filosofía, el filósofo Ramon Xirau conjuga pensamiento y lírica. Galaxia Gutenberg conmemora su centenario con 'Graons' (Gradas), edición bilingüe del recientemente fallecido Andrés Sánchez Robayna con prólogo de Octavio Paz. Catalán exiliado en México, Xirau fascinó a Paz «tanto por su prosa concisa y rápida -vistas vertiginosas de pasajes intelectuales- como por sus breve poemas, exclamaciones, estallidos, puñados de sílabas luminosas».

De Puig a Pàmies

Las ideas activan la 'Llum enemiga' (Pagès editors) de Valentí Puig, el dietarista más lúcido de la literatura catalana. En esta treintena de poemas el autor mallorquín columbra la decadencia de una sociedad en la que la luz del libre albedrío mutó en los falsos resplandores de una presunta modernidad tecnológica. «De los altares empapados de sangre a la absolución on line, / veintiún siglos penden como un lamparón de aceite».

Sergi Pàmies reúne en 'Tres novel·les analògiques' (Quaderns Crema) sus tres novelas en un solo volumen. Lo de 'analógicas' se debe a que las tecleó en una máquina de escribir: 'La primera pedra' (1990), 'L'instint' (1992) y 'Sentimental' (1995). En aquellos años noventa Pàmies tenía «mucho tiempo, mucha energía, pocas interferencias y una mezcla de arrogancia, temeridad y alegría». El cuidado de sus hijos le obligó a pasar de la novela a los cuentos y cuando intentó volver a la novela no quedó muy convencido. Estas tres novelas de Pàmies son la masa madre de un estilo y temática que desplegará en sus relatos. La reedición tiene su parte buena: «Admito que todo este proceso de mirarme al espejo como novelista (y de no reconocerme) me ha abierto las ganas de volver».

Con tanto email ya no queda literatura epistolar. Manuel Guerrero Brunet agavilla en 'Amb cor de foc' (Con corazón de fuego) la correspondencia entre Joan Brossa y Antoni Tàpies. Desde que se conocieron en 1946, el pintor y el poeta fueron complementarios. La pintura (narrativa) de Tàpies. La poesía (visual) de Brossa: «No deja de ser significativo que en el momento de conocer a Joan Brossa, la escritura comienza a aparecer en los dibujos y la pintura de Antoni Tàpies», constata Guerrero Brunet.

En septiembre de 1948 sus nombres aparecen en el número fundacional de Dau al Set con Joan Ponç, Arnau Puig o Joan Tharrats. Desde 1950 ambos artistas se cartean. Aquel mismo año Tàpies pinta el retrato de Brossa. La relación del pintor y el poeta no obedece a una coyuntura meramente profesional, advierte el crítico Daniel Giralt-Miracle: «Nace de una profunda amistad y de una precoz admiración que desde los días de juventud se profesaron mutuamente». La última colaboración es de 1989, el libro 'Carrer Wagner'. La última carta, un telegrama de 7 de febrero de 1991. Teresa, esposa de Tàpies, excusa la ausencia del pintor a la antológica de Brossa en el MNCARS. Los dos amigos se distanciarán para siempre.