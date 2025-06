Resulta que el expediente para convertir en Bien de Interés Cultural la Residencia de Estudiantes llevaba años paralizado. Y que ahora lo han rescatado. La competencia es buena y aquí también se ha demostrado. La Comunidad de Madrid compró hace poco Velintonia y quiere ... recordar allí el centenario de la Generación del 27. Compró la casa de Aleixandre en solitario —el ministro de Cultura no se quiso sumar— y en solitario ha tratado de proteger el archivo del poeta y Nobel, que andaba lejos de donde debería estar: a disposición de los investigadores.

Todo esto, más el anuncio estatal de conmemoración de la Generación del 27 han provocado cierta tensión cultural no resuelta. Urtasun ahora ha reaccionado en la buena dirección al activar la protección BIC para la Residencia en la que Lorca, Alberti, Buñuel y Dalí, entre muchos otros genios, supieron engrandecer la cultura española de su tiempo. ¿Y qué haremos, qué estamos haciendo con el nuestro? Podríamos aprender de aquellos poetas, pintores, músicos, cineastas.

La memoria democrática, para ser democrática íntegramente, debería recordar no sólo que la del 27 es la generación partida y asesinada por la Guerra Civil, no sólo la que sufrió el exilio atroz, sino también —y esto es esencial— la que supo cerrar heridas y reconciliarse para volver a vivir en democracia, en paz, tras la dictadura franquista. «Porque es nuestro el exilio. / No el reino» dijo un poeta. El reino hay que ganárselo y mientras no haya una conmemoración aunada no sé si vamos por buen camino.