Esta columna puede parecer poco cultural, pero, al contrario, ninguna (¡ninguna!) lo es tanto. Cojan el monóculo y repanchínguense en su sofá victoriano, solo será un minuto en el que verán pasar eras de creación y destrucción.

En 1967, desplegando la alfombra roja para el ... divertido photocall del mayo siguiente, Guy Debord publicó 'La sociedad del espectáculo'. En él identificó y tipificó una propensión estructural que lo pringa todo y que con los smartphones y las redes sociales ha llegado al paroxismo: una sociedad ahora del espectáculo en donde las personas se convierten en una mercancía más, la vida se reduce a show. Y no es solo una forma de entretenimiento sino una poderosa herramienta de dominación. El hombre fliparía con EL ALGORITMO.

Vayámonos ahora a Tarragona, mayo de 2025. Estamos en la 18 edición del Desalia, un festival organizado por una marca de alcohol con una gran cantidad de influencers, youtubers, instagrammers y quizá el sindicato andorrano del crimen a los que invitan para promocionar su bebercio bajo la pinchada del siempre sublime DJ Kiko Rivera. Allí andaban IlloJuan, Clers, Peldanyos, Lucía Correa, Kappah o Juan Beato, o sea algunas de las cabezas creativas más avanzadas de nuestro tiempo (y de cualquier otro por lógica, se rasquen Leonardo da Vinci, James Joyce o Kraftwerk) y que subieron vídeos irónicos, desganados, sexys, alocados y graciosos con el corolario obligado por contrato de «publi, disfruta del consumo responsable».

Si los mayores cerebros de nuestra generación, ricos chachis, anuncian por tres gominolas y un viaje a Port Aventura el consumo de algo que causa enfermedad y adicción sin que les tiemble el reel para colocárselo a los chavales de hoy (pero imprescindibles borrachos del mañana), repiensa por qué no eres el mayor genio de tu tiempo. Sin acritud, bro.

Porque Xokas, Rivers, Roro, Nil Ojeda (con su formato '21 días', que a nadie se le había ocurrido…) o Ibai Llanos (con esa visión penetrante para saber lo que les gusta a los niños de 6 a 13 años) han revolucionado todo, incluido el periodismo, desesperado por su viralidad. O igual, quizá, no sean para tanto, no sé. Mario Vaquerizo o Belén Esteban también anuncian cosas, la gente les sigue y no es necesario ver ahí a Stanley Kubrick o Virginia Woolf. Yo, de hecho, abogo por el no consumo irresponsable... de su talento colosal. ¡Y brindo por nuestro tiempo!