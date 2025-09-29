Suscríbete a
ABC Cultural

CRÍTICA DE:

'Arte de Eros': La poética carnal de Juan Hidalgo

Madrid

La galería Adora Calvo reivindica la dimensión erótica del creador canario y la inscribe en una constelación internacional que concibió el deseo como fuerza creadora

Lea otros textos de este crítico

'Rosa, espejo y condón', de Juan Hidalgo
'Rosa, espejo y condón', de Juan Hidalgo ABC
Carlos Delgado Mayordomo

Carlos Delgado Mayordomo

Madrid

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Con una de las poéticas más singulares del arte español, Juan Hidalgo (1927-2018) hizo de lo cotidiano territorio de revelaciones. Su voz fue la de un 'poeta raro': rescataba palabras, sonidos y objetos de su uso común para transfigurarlos en un saber lúdico ... y, al tiempo, trascendente.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estáis suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Sobre el autor Carlos Delgado Mayordomo

Colaborador de ABC.

Carlos Delgado Mayordomo

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Comentarios
0
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app