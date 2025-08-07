El Superman de los 90, Dean Cain, se une al ICE para respaldar la política migratoria de Trump

Dean Cain cuando interpretaba a Superman y Cain en el vídeo de reclutamiento de ICE publicado en Instagram

Dean Cain, célebre por su papel como Superman en 'Lois & Clark: Las Nuevas Aventuras de Superman' durante los años 90, ha anunciado que se incorporará al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos para apoyar las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

En una entrevista concedida al programa 'Jesse Watters Primetime' de Fox News, Cain reveló que tras compartir un vídeo de reclutamiento de ICE en Instagram —el cual cobró relevancia después de aparecer en el programa— recibió invitaciones del organismo y planea jurar el cargo «lo antes posible».

Cain, de 59 años y con experiencia previa como sheriff adjunto y policía reserva, explicó que su paso a ICE responde a su convicción de que Estados Unidos necesita ciudadanos dispuestos a actuar «en defensa de la seguridad nacional», el actor añadió que «este país fue fundado por patriotas que actuaron incluso cuando no era popular... Creo que estoy haciendo lo correcto».

Además, promovió los atractivos de la convocatoria de ICE, como un bono de 50.000 dólares, el reembolso de deudas estudiantiles, generosos planes de jubilación e incluso la eliminación de la exigencia de un título universitario.

El anuncio se produce en un contexto donde la agencia ha recibido una histórica asignación de fondos —unos 75.000 millones de dólares— con el objetivo de incorporar 10.000 agentes adicionales antes de 2029, dentro de la agenda migratoria de Trump.

Sin embargo, la inesperada participación de Cain ha generado reacciones. Por un lado, algunos lo acusan de desvirtuar los valores que representaba Superman; por otro, se puso en duda su elegibilidad debido a que supera el límite de edad habitual para ingresar al cuerpo, aunque se especula que las normas podrían flexibilizarse.