Tomás Navarro, psicólogo: «Todos necesitamos un impulsor, un faro y un refugio»

Opinión a opinión se va forjando nuestra autoimagen. Los 'inputs' que nos llegan a través de personas cercanas, los comentarios de nuestros profesores y las opiniones de nuestros familiares acaban conformando la imagen que tenemos de nosotros mismos. Pero, ¿Qué pasa cuando esas opiniones y referentes no son ajustados a la realidad?

A mí me habían dicho muchas veces que «estaba en la parra» y es verdad, a menudo me quedaba absorto en un mundo interior ligeramente desconectado de lo que estaba pasando a mi alrededor.

Durante mucho tiempo lo viví como algo malo, algo que debía cambiar, pero un buen día un profesor me dijo que tenía mucha imaginación y que era muy creativo y que tenía que potenciar esas habilidades.

Fíjate como cambia la cosa y cómo alguien con visión me ayudó a transformar un aparente defecto en una gran virtud.

Así es la vida, la suerte nos agracia con virtudes que para algunos son defectos. Por eso es tan importante estar rodeados de personas que potencien tu vida, que sepan reconocer tu valor y que te ayuden a impulsarlo.

Nuestra autoimagen se forma a partir de opiniones que no tienen por qué reflejar la realidad. Fíjate qué importante es tener buenos referentes.

Pero no todo el mundo tiene la suerte de cruzarse con alguien que sepa impulsarle y darle seguridad, pulir esas aristas y sacarle brillo y por eso mismo es muy importante saber de manera objetiva cómo eres mediante un estudio validado y fiable. Olvídate de pseudotécnicas, cuando se trata de analizar la personalidad tienes que contar con psicólogos especialistas en personalidad y con técnicas psicométricas validadas y estandarizadas.

Todos necesitamos un impulsor, un faro para los momentos más oscuros, un refugio en el que componernos. Especialmente de jóvenes, en esa etapa tan frágil y vulnerable. Mi hija sabe como es por sus padres, pero también lo sabe de manera objetiva por un estudio que diseñé especialmente para analizar la personalidad, el estilo de pensamiento y diversos constructos psicológicos más y no puedo estar más feliz de saber que tiene ese faro, ese impulsor y ese refugio que yo hubiera querido durante tantos años.

Gracias a esa referencia objetiva es mucho más fácil contextualizar las opiniones de otras personas.

Si yo hubiera hecho un estudio de personalidad de joven hubiera sabido que mi creatividad no era un defecto, que mi imaginación sería mi aliada y no me hubiera sentido ni la mitad de inseguro que me llegué a sentir ni hubiera sufrido ni una décima parte de lo que llegué a sufrir.

Puedes descubrir otros consejos de Tomás Navarro (@tomasnavarropsi en instagram) para poner límites a aquellas personas que nos hacen daño en su obra 'Tus líneas rojas' (Zenith/Planeta).

