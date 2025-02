Yoga para principiantes: cuál es el mejor para empezar

Aunque el yoga se originara en la India hace cientos de años, con el paso del tiempo ha ido ganando adeptos en todos los países del mundo y a día de hoy podría decirse que casi existe un tipo de yoga para cada persona. Esta práctica pueden ser más o menos activa o del todo pasiva, pero todas sus modalidades persiguen lo mismo: la unión de cuerpo y mente mediante la respiración. El momento que vives y lo que tu cuerpo y mente necesiten en cada instante para encontrar el equilibrio será lo que te ayude para decantarte por uno u otro tipo.

Que las altas expectativas que se han mostrado en las redes sociales no te hagan tener un concepto erróneo de esta disciplina... Marta Pérez, profesora de hatha yoga y yoga terapéutico desde 2009 y autora de «Yoga es vida», comenta: «Lo importante en el yoga es el camino, no la postura final. No hace falta ser flexible ni conseguir posturas de Instagram para practicar esta disciplina milenaria. Si puedes mover los dedos de las manos y de los pies, puedes hacer yoga».

Qué saber antes de todo

Como ocurre con cualquier otra actividad, es conveniente interesarse previamente por saber todo lo que engloba al deporte en cuestión, ya sea hacer HIIT , meditación o yoga. Y en este caso, para la instructora de Hatha yoga Lucía Bretón ( @lucybretonnieyoga ) lo principal sería darse la oportunidad de probarlo: «Hay que saber, querer y darse a uno mismo la oportunidad de sorprenderse. El yoga sorprende, activa y calma, entre otras cosas, porque es un cúmulo de sensaciones».

Comenta la «yoguini» que habrá partes de tu cuerpo que ni sabías que existían, al igual que músculos nuevos, y conocerás «la gran cantidad de formas de respirar que hay» y cómo concentrarte para llegar a realizarlas. «Cómo llevar tu conciencia a una parte concreta de tu cuerpo, cómo dedicarte al presente, a vivir el momento y disfrutarlo sin castigarte son solo algunas de las cosas que el yoga trae consigo», dice y añade que también te enseña a aceptar las emociones que vengan y a « saber sobrellevar alguna que otra mala racha ». «Si lo pruebas seguramente comenzarás a aplicar este estilo de vida a tu día a día», anima.

«Adaptativamente no estamos preparados para saber afrontar ciertos cambios o situaciones, por eso necesitamos recursos para nuestro día a día que nos ayuden a gestionar las situaciones complejas. Y el yoga nos aporta dichos recursos», manifiesta Marta Pérez.

Para los nuevos Si el yoga te ronda la mente y sientes aunque sea una pequeña curiosidad de experimentar lo que las expertas cuentan, con total seguridad te has preguntado: «Y, ¿por dónde empiezo?». Pues bien, primero de todo hay que decidir si se hará presencialmente u online. «En mi opinión, es preferible iniciarse de una forma presencial si esto es posible, ya que tendrás al profesor más cerca y te podrá indicar más fácilmente las correcciones. Además, practicar con más personas a tu alrededor motiva e inspira muchísimo. En tiempos de Covid, con distancia y mascarilla , se tiene igualmente esa energía común», aconseja. Si no es posible, tal y como dice, las clases online también son buena opción, aunque hay que tener más cuidado y «escuchar bien las indicaciones y no querer correr más de la cuenta». Tener un instructor que te guíe, para la experta, es un seguro ante lesiones, además de tener cubiertas las necesidades que se adapten a cada uno. En cambio, si prefieres practicar solo, la profesora aconseja «buscar a alguien con conocimientos en el tema que te ayude en casa o al aire libre pero de forma privada». Una vez tenemos claro cómo vamos a recibir las clases, hay que tener claro con cuál de todos los tipos de yoga que existen se quiere empezar. Para Lucía Bretón cualquiera de los estilos son una buena elección, pero recomienda el «hatha»: «Es un tipo de yoga muy completo en el que se trabajan las asanas (posturas físicas) y los pranayamas (tipos de respiración) y a su vez se desarrolla, poco a poco, el ejercicio de la meditación». Dice la experta que esta disciplina aportará bienestar completo, mejora postural, calma emocional y control de la respiración: «Este estilo es perfecto tanto para un principiante como para un yogui o yoghini muy avanzado ». Qué se necesita La instructora de yoga Lucía Bretón resume todo lo que hace falta en una clase de yoga: - Esterilla . «La esterilla es esencial y, para mi gusto, si es de caucho tendrás una adherencia estupenda», recomienda. - Indumentaria . «Creo que hay que practicar con la ropa que a cada uno le haga sentirse mejor y más cómodo y libre para realizar movimientos y para respirar sin que nada te oprima. Las camisetas muy sueltas, al menos en mi caso, no son las más indicadas ya que en cuanto haces una asana boca abajo, puede que te tape la cabeza», comenta. - Cinturón de yoga o toalla en el caso de no tener uno . - Espacio . «Crear un espacio agradable es importante para disfrutar de ese tiempo que vas a dedicarte a ti. Ambienta un poco el lugar con incienso o velas (con cuidado siempre) y todo fluirá», asesora .

Todo lo bueno del yoga

Dicen por ahí que el yoga proporciona paz interior y mejora, entre otras cosas, la calidad del sueño y la flexibilidad, pero dejar relegado a tan poco los beneficios de esta disciplina es todo un insulto para aquellos que lo viven en sus propias carnes.

«Se trabaja todo el cuerpo a la vez que se gana fuerza y se consigue elasticidad. También se aprende a respirar mejor, mejora mucho el equilibrio, crea un balance óptimo del sistema nervioso y con la constancia se ven resultados físicos y psicológicos pronto», cuenta Lucía Bretón.

Pero no todo es de color de rosa, ni siempre funcionan las sesiones... Como ocurre con casi todo en la vida, en el yoga no hay que castigarse ni desesperarse porque unos días estamos más conectados con nosotros mismos o tenemos más capacidad para concentrarnos y en ningún caso hay que forzar. Según dice la experta: «Debemos respetar los tiempos y escuchar al corazón y al cuerpo y tener paciencia y amor por nosotros mismos».

Por su parte Marta Pérez indica que más del 90% de los alumnos que asisten a sus clases padecen estrés (familiar, personal, laboral e incluso sociosanitario), y que dicho estrés, sostenido en el tiempo, puede derivar en ansiedad, y esa ansiedad, en muchos casos, en depresión. «El estrés crónico tiene un efecto muy nocivo para nuestra salud, generando diversas enfermedades en el cuerpo y en la mente: además de ansiedad y depresión, insomnio, problemas digestivos y otros trastornos», alerta.

Beneficios del yoga Fortalece el sistema inmune y relaja el sistema nervioso.

Frena las fluctuaciones de la mente y favorece la atención.

Restablece el equilibrio en los neurotransmisores (dopamina, serotonina, endorfinas).

Aprendemos a interpretar las señales que nos manda el cuerpo (agarrotamiento, tic nerviosos, falta de aire).

Nos ayuda a gestionar las emociones y a crear nuevas rutas mentales.

Proporciona paz interior, reduce la ansiedad y mejora la calidad del sueño.

Alivia tensiones musculares y los dolores crónicos posturales

Mejora la flexibilidad, fortalece los músculos y los huesos.

Proporciona mayor conciencia.

Favorece la capacidad de concentración. Contraindicaciones Requiere de máxima atención en las posturas para evitar lesiones.

En caso de embarazo hay que consultar al médico e informar al monitor.

Igualmente hay que consultar en caso de dolencias e informar al monitor.

Puede provocar mareos o malestar en las primeras sesiones.

Algunas posturas afectan a la circulación de la sangre.

Para Lucía Bretón, el yoga es un tándem perfecto y completo porque tiene beneficios tanto mentales como físicos: «Aporta calma y estabilidad mental , autoconocimiento de uno mismo y es un aprendizaje constante; haciendo yoga se disminuyen los episodios de ansiedad, se aprende a canalizar las emociones de otra manera, a quererme a uno mismo y a tener mucha paciencia . Físicamente consigue que se desarrollen y trabajen los músculos pero, a diferencia de otras prácticas, sin acortarlos. Mejora la postura y flexibiliza al cuerpo».

Dado que esta pandemia nos está enseñando a cambiar nuestra forma de vivir, nuestra manera de relacionarnos e incluso modificado el modo de trabajar, Marta Pérez indica que es una herramienta que «podemos aplicar en el día a día ya que nos ayuda a sentirnos bien, a superar la ansiedad, el estrés y la depresión».