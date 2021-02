Qué debo comer según el tipo de deporte que practique

Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Si has empezado a ir al gimnasio, no vale con visitarlo un par de veces a la semana y, durante una hora, hacer unas cuantas repeticiones en las máquinas de entrenamiento. Aunque todo añadido siempre es bueno (hacer ejercicio, por poco que sea, nunca va a ser malo), si no estás atento a tu alimentación tus esfuerzos corren el peligro de caer en saco roto.

De este punto nace «Entrena tu alimentación», un libro de la coach nutricional Estefanía Fernández –conocida como @StefyActiva– en el que crea un decálogo de consejos para cuidar nuestra alimentación si entrenamos y hacemos deporte con regularidad, o incluso, si estamos empezando a adentrarnos en el mundo del entrenamiento.

Para empezar, es importante diferenciar qué objetivo perseguimos con el entrenamiento para adaptar nuestra dieta a ello. La coach nutricional apunta en primer lugar que es esencial, sea cual sea nuestra rutina de entrenamiento, que nuestra alimentación se base en un 80% en materias primas, es decir, alimentos naturales y frescos.

Estefanía Fernández - Vergara

Partiendo de esa base, si lo que buscamos con nuestro ejercicio es perder peso, lo que debemos hacer es un déficit calórico, tener una ingesta de calorías menor de la que nos demanda el cuerpo. Aun así Estefanía Fernández hace un aviso y es que esto debe estar pautado por un profesional y no podemos hacerlo a la ligera.

En el caso de que queramos mantener nuestro peso y masa muscular y, simplemente, estar saludables, la profesional comenta que lo que necesitamos en identificar nuestras señales de hambre. «Al saber cuando estamos realmente saciados, podemos conocer qué cantidades debemos comer todos los días, y así adaptar la alimentación saludable a nosotros», explica.

En cambio, si nuestro objetivo es ganar músculo con nuestras visitas al gimnasio, comenta Estefanía Fernández que debemos seguir una dieta hipercalórica, un extra de calorías para que nuestros músculos crezcan. Recuerda que, aunque necesitemos más aporte calórico, es importante que este sea a través de alimentos con pocos ingredientes, y que debemos descartar los ultraprocesados.

Suplementación, ¿sí o no?

La suplementación es una opción que nos puede parecer lejana pero que forma parte del día a día de muchos deportistas. Nos cuenta Estefanía Fernández que, si una persona entrena una o dos veces por semana, no es necesario que tome suplementos. Son en casos en los que se entrena por ejemplo cinco o seis veces en los que estos entran en escena. La profesional pone un ejemplo en el que la suplementación puede ser una buena opción: «Por ejemplo, si hacemos ejercicio seis veces a la semana, tenemos una vida muy ocupada y no paramos, en verano, debido a la sudoración perdemos mucho líquido, por lo que podemos tomar magnesio para evitar la fatiga muscular y el cansancio».

Unsplash Ser vegetariano y deportista Contra la creencia popular de que si se sigue una dieta vegetariana o vegana no tendremos «las herramientas» necesarias para fortalecer nuestro cuerpo al hacer deporte, Estefanía Fernández da cuatro consejos para desmitificarlo: - Lo primero es la importancia de la suplementación de la vitamina B12. Ya que es complicado siguiendo una de estas dietas llegar al nivel recomendado, la coach nutricional recomienda comprar un suplemento en pastillas, aunque no es necesario tomarlas todos los días. Con dos veces a la semana es suficiente. - Destaca el consumo de proteína, algo que suele preocupar a los deportistas que siguen esta dieta y que tiene fácil solución. Fernández recomienda que tengamos en el día a día variedad, incluyendo en nuestra dieta suficientes legumbres –deberían ser la base–, derivados de la soja, como tofu o seitán y frutos secos, semillas y cereales. - Debemos tener un buen nivel de hierro, y se debe consumir con vitamina C. Por ello recomienda tomar por ejemplo, avena, con kiwi, fresas o naranjas. - Por último, hace hincapié en que se eviten los ultraprocesados, aunque sean veganos. Las hamburguesas, salchichas y otro tipo de platos, aunque sean en su opción completamente vegetal, siguen teniendo gran cantidad de aditivos.

Nuestra mente juega un papel muy importante en la alimentación. La percepción de nuestro propio cuerpo es esencial con la relación que tenemos con la comida. Y en esto influye todo, desde las emociones hasta el uso que hacemos de las redes sociales. «Cómo somos y el momento que estamos viviendo está relacionado al 100% con nuestra alimentación», afirma la coach nutricional. Es por ello que aprender a gestionar nuestras emociones es vital para tener una alimentación saludable, pues muchas veces, si tenemos ansiedad, o si queremos celebrar algo, nos apoyamos en la comida.

Alejarnos de las redes

Por todo esto, es importante no obsesionarnos con seguir una alimentación sana a toda costa. «Si para ti, alimentarte sano es estar pensando todo el día en comida y te machacas, llegado ese punto no es bueno para la salud mental», explica la experta.

Por último habla de la importancia que tienen las redes sociales. «Yo recomiendo no seguir muchas cuentas de nutrición y ejercicio, ya que cada una dice algo distinto y al final se puede generar mucha confusión», explica y añade: «Podemos incluso llegar a tener un sentimiento de culpa y frustración por no alimentarnos o ejercitarnos como las personas que vemos por las redes sociales».

Es por ello que Estefanía Fernández nos recomienda no obsesionarnos con estas cuentas, así como asegurarnos de, si vamos a seguir sus consejos, que siempre sean de personas con titulaciones y elegir los consejos que se adapten mejor a nosotros mismos.