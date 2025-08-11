Cuatro batidos deliciosos que puedes convertir en helados
Los helados se convierten en los aliados perfectos para combatir las altas temperaturas del verano
Un batido nos refresca, pero un helado nos lleva a otro nivel y con el calor que hace este verano, nada apetece más.
Además, si cuidas de tu alimentación, seguro que ya sabes que muchos helados industriales están cargados de azúcares, grasas saturadas y aditivos poco recomendables. Y aunque tomar uno de vez en cuando no es ningún drama si tu dieta es equilibrada, aprender a preparar versiones más saludables puede ser un gran aliado estupendo para cuidarte… y porque no, disfrutar.
Así que, una opción práctica, fácil y saludable es preparar helados a partir de batidos caseros, usando fruta de temporada, bebidas vegetales, yogures e ingredientes naturales que seguro que sueles tener en casa. Y lo mejor de todo, es que no hace falta ser una experta en cocina: con una buena batidora y un congelador, el éxito está asegurado.
Por eso hoy quiero compartir contigo cuatro sencillas ideas sencillas que puedes convertir en polos, cremas heladas o simplemente congelar en un tupper.
Helado de leche de coco y mango
Una combinación tropical que no falla y que queda super cremossa
Ingredientes:
- 1 mango maduro
- 250 ml de leche de coco
- Un toque de canela
Tritura todo junto hasta obtener una mezcla suave y aromática. Llena moldes o un recipiente apto para congelar. Al cabo de unas horas tendrás un helado cremoso, dulce de forma natural y con un punto exótico.
Helado de melón y kiwi con menta
Refrescante, ligero y con ese toque herbal que lo hace único.
Ingredientes:
- 3 kiwis
- ½ melón
- 3–4 hojitas de menta fresca
Bate todo bien todos los ingredientes añadiendo un poco de agua, reparte en moldes y congela. Es uno de los más hidratantes, ideal para reponer líquidos en los días de más calor.
Helado de yogur y fresas
Una alternativa rápida y saciante que gusta a toda la familia.
Ingredientes:
- 250 g de fresas congeladas
- 2 yogures griegos naturales (sin azúcar)
Tan sencillo como triturar ambos ingredientes hasta obtener una textura homogénea y llevar al congelador. Puedes tomarlo también como smoothie helado si no quieres esperar.
Helado de plátano y cacao
Un clásico saludable que siempre funciona.
Ingredientes:
- 6 plátanos maduros
- 100 ml Leche o bebida vegetal
- 2 cucharadas de cacao puro desgrasado
- Frutos secos troceados
Tritura los plátanos junto con el cacao, la leche o bebida vegetal y la vainilla. Puedes añadir canela si te apetece variar. Congela en moldes y, si quieres un plus crujiente, incorpora nueces o almendras troceadas antes de llevar al congelador.
Como verás, ninguno complicado y si no tienes la paciencia de congelarlo, tienes un batido nutritivo, perfectos como snack o como postes, así que espero que te animes a probar e investigar en los sabores que más te gustan y que y tú y los tuyos disfrutéis de helados más saludables este verano sin complicaciones.
Puedes saber más de la nutricionista Elisa Escorihuela a través de su cuenta de Instagram: @eliescorihuela , su labor en el Centro de Nutrición Nutt y en su libro 'Dietoterapia'. Además puedes leer todas las recomendaciones nutricionales que recogen sus artículos en ABC de 'Aula de nutrición'.
