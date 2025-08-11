Cuatro batidos deliciosos que puedes convertir en helados

Con estas recetas podrás transformar tus batidos favoritos en helados

Un batido nos refresca, pero un helado nos lleva a otro nivel y con el calor que hace este verano, nada apetece más.

Además, si cuidas de tu alimentación, seguro que ya sabes que muchos helados industriales están cargados de azúcares, grasas saturadas y aditivos poco recomendables. Y aunque tomar uno de vez en cuando no es ningún drama si tu dieta es equilibrada, aprender a preparar versiones más saludables puede ser un gran aliado estupendo para cuidarte… y porque no, disfrutar.

Así que, una opción práctica, fácil y saludable es preparar helados a partir de batidos caseros, usando fruta de temporada, bebidas vegetales, yogures e ingredientes naturales que seguro que sueles tener en casa. Y lo mejor de todo, es que no hace falta ser una experta en cocina: con una buena batidora y un congelador, el éxito está asegurado.

Por eso hoy quiero compartir contigo cuatro sencillas ideas sencillas que puedes convertir en polos, cremas heladas o simplemente congelar en un tupper.

Helado de leche de coco y mango

Una excelente combinación que nunca falla unsplash

Una combinación tropical que no falla y que queda super cremossa

Ingredientes:

- 1 mango maduro

- 250 ml de leche de coco

- Un toque de canela

Tritura todo junto hasta obtener una mezcla suave y aromática. Llena moldes o un recipiente apto para congelar. Al cabo de unas horas tendrás un helado cremoso, dulce de forma natural y con un punto exótico.

Helado de melón y kiwi con menta

Un helado muy refrescante e hidratante unsplash

Refrescante, ligero y con ese toque herbal que lo hace único.

Ingredientes:

- 3 kiwis

- ½ melón

- 3–4 hojitas de menta fresca

Bate todo bien todos los ingredientes añadiendo un poco de agua, reparte en moldes y congela. Es uno de los más hidratantes, ideal para reponer líquidos en los días de más calor.

Helado de yogur y fresas

Una opción buena para toda la familia unsplash

Una alternativa rápida y saciante que gusta a toda la familia.

Ingredientes:

- 250 g de fresas congeladas

- 2 yogures griegos naturales (sin azúcar)

Tan sencillo como triturar ambos ingredientes hasta obtener una textura homogénea y llevar al congelador. Puedes tomarlo también como smoothie helado si no quieres esperar.

Helado de plátano y cacao

Una opción saludable y clásica con la que es difícil no acertar unsplash

Un clásico saludable que siempre funciona.

Ingredientes:

- 6 plátanos maduros

- 100 ml Leche o bebida vegetal

- 2 cucharadas de cacao puro desgrasado

- Frutos secos troceados

Tritura los plátanos junto con el cacao, la leche o bebida vegetal y la vainilla. Puedes añadir canela si te apetece variar. Congela en moldes y, si quieres un plus crujiente, incorpora nueces o almendras troceadas antes de llevar al congelador.

Noticia Relacionada Tres recetas de helados caseros que puedes preparar en tres minutos Elisa Escorihuela Estas opciones saludables de helado se convertirán en tu mejor aliado para combatir las altas temperaturas

Como verás, ninguno complicado y si no tienes la paciencia de congelarlo, tienes un batido nutritivo, perfectos como snack o como postes, así que espero que te animes a probar e investigar en los sabores que más te gustan y que y tú y los tuyos disfrutéis de helados más saludables este verano sin complicaciones.

Puedes saber más de la nutricionista Elisa Escorihuela a través de su cuenta de Instagram: @eliescorihuela , su labor en el Centro de Nutrición Nutt y en su libro 'Dietoterapia'. Además puedes leer todas las recomendaciones nutricionales que recogen sus artículos en ABC de 'Aula de nutrición'.

Más temas:

Bienestar

Verano

Alimentación

Recetas