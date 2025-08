Cinco ensaladas para cenar más ligero en verano

Si habitualmente solemos preferir cenas más ligeras, con el calor que hace en verano, además buscamos opciones que sean también fresquitas y porque no, que no nos roben mucho tiempo en la cocina y las ensaladas precisamente son perfectas para estas noches. Las puedes combinar con un gazpacho, una tortilla, alguna conserva de pescados o mariscos o bien hacer una ensalada tan completa nutricionalmente que no te haga falta añadir nada más.

Así que, hoy quiero darte unas ideas de ensaladas veraniegas, fresquitas, fáciles de hacer y que te van a alejar de esa creencia de que las ensaladas son aburridas.

Carpaccio de pepino

Carpaccio de pepino

Ingredientes:

- 1 Pepino

- 30 g de Queso feta

- Cebollas encurtidas

- Alcaparras

- Rabanitos

- Aceite de oliva

- Limón

- Perejil

- Sal

- Pimienta

Elaboración:

En primer lugar lavamos y pelamos el pepino y los rabanitos.

Lo cortamos en láminas muy finas y a continuación lo colocamos en un plato.

A continuación, colocamos las láminas en un plato y las aderezamos con sal y pimienta al gusto. Luego rociamos con un chorrito de aceite de oliva y un poco de zumo de limón para darle frescura.

Luego añadimos las alcaparras, los rabanitos cortados en rodajas finas y el queso feta desmenuzado.

Por último, añadimos perejil picado que un toque de color y aroma perfectos y servimos bien fresquito.

Mi recomendación es que acompañes esta ensalada con una tortilla de finas hierbas para completar el aporte de proteínas.

Ensalada de burrata y tomates cherry

Ensalada de burrata y tomates cherry

Ingredientes:

- Tomates cherry

- 1 Burrata

- Pistachos

- Aceite de oliva

- Sal

- Pimienta

- Albahaca

Elaboración:

Primero lavamos los tomates cherry y los salteamos en una sartén con un poquito de aceite de oliva durante unos minutos para realzar su sabor, los dejamos atemperar y los colocamos en el plato formando la base de la ensalada.

A continuación añadimos la burrata encima de los tomates, espolvoreamos un puñado de pistachos picados que le van a dar un toque crujiente y aliñamos con un chorrito de aceite de oliva, y si quieres puedes retocar de sal y pimienta.

Y ya para darle aroma, añadimos unas hojas de albahaca fresca y listo.

A mi me encanta acompañar esta ensalada con unos mejillones al vapor y si ya no te apetece trabajar más porque el día ha sido agotador puedes optar por una conserva de mejillones al natural y perfecto.

Rollito de pollo

Rollito de pollo

Ingredientes:

- 100 g de pechuga de pollo

- Lechuga fresca

- Pimientos de colores (rojo, verde, amarillo)

- Cebolla

- Ajo

- Aceite de oliva virgen extra

- Sal

- Pimienta

Elaboración:

En primer lugar lavamos bien todas las verduras y las cortamos en juliana y hacemos lo mismo con la pechuga de pollo.

Calentamos la sartén con un poco de aceite y salteamos primero la cebolla y el ajo hasta que empiecen a dorarse. Añadimos los pimientos y dejamos que se cocinen unos minutos e incorporamos el pollo, salpimentamos y salteamos hasta que quede bien hecho y jugoso.

Por último, colocamos una porción del salteado sobre una hoja de lechuga fresca y la cerramos como si fuera un rollito de primavera.

Otra opción es que si tienes pollo ya hecho, puedes mezclarlo bien con lechuga picada, cebolla y zanahoria y entonces ya no haría falta cocinar nada.

Una ensalada que se come con las manos y que puedes combinar esta receta con un gazpacho bien fresquito.

Ensalada de coliarroz con langostinos

Ensalada de coliarroz con langostinos

Ingredientes:

- 150 g de langostinos cocidos

- Coliflor rallada (colirroz)

- 1/2 aguacate

- Pimientos de colores (rojo, verde, amarillo)

- Cebolla morada

- 1 zanahoria

- Aceite de oliva

- Zumo de medio limón

- Sal

- Pimienta

- Unas hojas de cilantro o perejil (opcional)

Elaboración:

En primer lugar rallamos la coliflor con un rallador grueso o procesador de alimentos, hasta que quede con textura de arroz y reservamos en un bol grande, además en muchos supermercados ya la venden congelada, asi que este paso nos lo podríamos saltar.

Después cortamos el pimiento, la cebolla y la zanahoria y mezclamos las verduras con el colirroz, añadimos el aguacate cortado a daditos y aliñamos con un chorrito de zumo de limón, aceite de oliva, el cilantro picado, sal y pimienta.

Por último, pelamos los langostinos y los añadimos al final decorando esta ensalada tan fresquita.

Ensalada variada de salmón

Ingredientes:

- Salmón en conserva al natural

- Huevo cocido

- Judías verdes cocidas

- Pepino

- Zanahoria

- Tomate

- Guisantes cocidos

- Encurtidos variados

- Aceite de oliva

- Salsa de soja

- Pimienta

Elaboración:

En primer lugar lavamos y cortamos todas las verduras al gusto.

Luego mezclamos todas las verduras y aderezamos con una salsa hecha a partes iguales de aceite de oliva y salsa de soja, de esta manera se impregnan bien todos los sabores. Y si quieres ponle un toque de pimienta y ten cuidado con la sal, ya que la salsa de soja es suficientemente salada y junto con los encurtidos que añadiremos y el salmón puede quedar demasiado salado.

Por último decoramos con unos encurtidos y añadimos el salmón en conserva y el huevo cocido y lo tenemos listo.

Como ves, disfrutar de cenas ligeras en verano sin renunciar al sabor ni pasar horas en la cocina no es tan difícil. Con ingredientes frescos, combinaciones sencillas y un poco de creatividad, podemos preparar cenas nutritivas para seguir cuidándonos en esta época del año.

Puedes saber más de la nutricionista Elisa Escorihuela a través de su cuenta de Instagram: @eliescorihuela , su labor en el Centro de Nutrición Nutt y en su libro 'Dietoterapia'. Además puedes leer todas las recomendaciones nutricionales que recogen sus artículos en ABC de 'Aula de nutrición'.