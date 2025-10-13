Pablo Ojeda, nutricionista: «El otoño cambia tu cuerpo, por eso debes tomar estos alimentos que apoyan tus defensas y mejoran tu digestión»

El cambio de estación afecta tanto física como emocionalmente. Lo más habitual es destacar que con la llegada de otra temporada suelen desencadenarse cambios de temperatura y de luz que alegran o entristecen, en función de las preferencias en todo caso. Y los ... cambios se notan en cuerpo y mente.

De aquí a que, como siempre, tener una buena alimentación pueda ayudar a capear la llegada del invierno, verano, primavera o, como acaba de ocurrir ahora, el otoño. Consciente de ello, el nutricionista Pablo Ojeda, un habitual en redes sociales y por sus apariciones televisivas, acaba de lanzar una recomendación que en tres días está interesando mucho.

El dietista suele mandar 'tips' y consejos desde sus perfiles y ahora ha aprovechado su cuenta de Instagram (@pabloojedaj) para hablar de siete alimentos que tu cuerpo necesita en esta época. «El otoño no solo trae cambios de clima y paisajes... también cambia tu cuerpo», asegura él, que recuerda además las molestias más percibidas.

«Evidencia científica»

Así, él incide en que «con la bajada de temperaturas y menos horas de luz, es normal sentir cansancio y bajada de energía, más resfriados y defensas bajas y alteraciones en la piel y la circulación». Frente a esta realidad, Ojeda defiende que se puede reforzar la alimentación «con alimentos de temporada que apoyan tus defensas, mejoran tu digestión y te llenan de antioxidantes».

Los siete alimentos que recomienda tienen «evidencia científica» como una «auténtica medicina natural». En primer lugar se acuerda de la calabaza, rica en betacarotenos que protegen la piel y la vista, por lo que es ideal tomarla, especialmente en crema templada o al horno con especias, si uno tiene la piel seca, cansancio visual o pasa muchas horas ante pantallas.

Ojeda también destaca la granada por su alto poder antioxidante e antiinflamatorio, que «protege el corazón y la circulación». Por eso la aconseja, ya sea en ensaladas o como 'topping' de yogures o kéfires, a mujeres de más de 40 años con riesgo cardiovascular o que buscan mejorar la circulación.

Igualmente, según el nutricionista, son beneficiosas las setas, tan preciadas en esta época. «Aportan vitamina D y refuerzan defensas», remarca antes de recomendarlas precisamente a personas con defensas bajas o con resfriados frecuentes o poca exposición al sol. Además, las castañas también son ideales por ser «fuente de hidratos complejos y fibra que aportan energía estable». Por eso, son interesantes para personas activas que necesitan energía sin picos de glucosa o deportistas de resistencia. Además de asadas, el insta a tomarlas en puré o como crema en postres.

El experto tampoco se olvida del caqui, «muy rico en antioxidantes, que protegen la piel del envejecimiento prematuro» y que es beneficioso especialmente para gente con estrés oxidativo, mujeres en menopausia o fumadores. Y añade a su lista de alimentos 'top' el brócoli, «alto en sulforafano que desintoxica y protege contra la inflamación» y que por eso deben tomarlo quienes sufren inflamación crónica o quieren apoyar la salud hormonal.

Finalmente, Ojeda pone en valor las uvas y el reseveratrol que contiene, que «protege el corazón y los vasos sanguíneos» y que por esto es ideal para personas con hipertensión o que buscan prevenir el envejecimiento celular. Sobre ellas recuerda que, además de frescas, también se pueden comer congeladas como snack.