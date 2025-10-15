Suscribete a
ABC Premium
Directo
Ábalos llega al Supremo para declarar por el caso Koldo
Directo
Sesión de control al Gobierno en el Congreso

El cardiólogo Aurelio Rojas, sobre si es bueno desayunar o no: «Si eres una persona de oficina que se sienta frente al ordenador...»

Explica los resultados de un estudio de Harvard que analiza la relación entre el desayuno y la salud cardiovascular

El doctor Aurelio Rojas revela qué fruta provoca el mismo efecto que Ozempic: «Reduce el apetito y favorece la pérdida de peso»

El cardiólogo Aurelio Rojas, sobre si es bueno desayunar o no: «Si eres una persona de oficina que se sienta frente al ordenador...»
El cardiólogo Aurelio Rojas, sobre si es bueno desayunar o no: «Si eres una persona de oficina que se sienta frente al ordenador...» ABC

J. M.

Esta funcionalidad es sólo para registrados

Siempre se ha dicho que el desayuno es la comida más importante del día. Que permite salir de casa con la energía necesaria para afrontar lo que venga. Pero, ¿hasta qué punto es esto cierto?

Sobre este tema ha hablado el doctor Aurelio Rojas, ... un reconocido cardiólogo que comparte consejos sobre salud y bienestar en redes sociales. En una de sus publicaciones más recientes en Instagram ha explicado los resultados de un estudio de Harvard que analiza la relación entre el desayuno y la salud cardiovascular.

Artículo solo para suscriptores
Si ya estás suscrito, inicia sesión

Esta funcionalidad es sólo para suscriptores

Suscribete
Comparte esta noticia por correo electrónico
Reporta un error en esta noticia
Copyright © DIARIO ABC, S.L.
Volver a arriba
ABC Premium
Descarga la app