Los beneficios del kéfir y cómo cuidar los gránulos si se cultivan en casa

Si te hablo de una bebida fermentada, que es ligeramente ácida, que puedes tomar en el desayuno o entre horas y que encima es buena para tu salud intestinal… quizás estés pensando en el kéfir. Este fermento con miles de años de historia ... ha pasado de ser un desconocido a convertirse en uno de los productos estrella de las personas que se cuidan. Pero más allá de modas que giran alrededor de determinados alimentos, el kéfir tiene mucho que ofrecer y también necesita ciertos cuidados si lo preparas en casa.

El kéfir es un alimento fermentado que se obtiene a partir de leche (animal o vegetal) o incluso agua azucarada, gracias a la acción de unos gránulos que contienen bacterias y levaduras beneficiosas. Estos microorganismos transforman los azúcares del líquido en ácido láctico, dióxido de carbono, pequeñas cantidades de alcohol y otras sustancias, dando lugar a una bebida ligeramente espumosa.

Infografía sobre los beneficios del kéfir. nutt valencia

Los gránulos de kéfir son como pequeñas coliflores, que en realidad son un ecosistema vivo que necesita de algún mimo extra para su cuidado.

La carta de presentación de kéfir es su perfil probiótico, que nos ayuda a mantener el equilibrio de nuestra microbiota intestinal, que no solo influye en nuestra salud digestiva sino que además mejora nuestro sistema inmunológico, la inflamación y hasta nuestro estado de ánimo.

Los beneficios del kéfir.

Además según diversos estudios, el kéfir mejora los niveles de colesterol LDL (el malo) y aporta compuestos que hacen frente a microorganismos patógenos, además de modular la respuesta inmune y su papel en la prevención de enfermedades inflamatorias.

También contiene triptófanos, que es un aminoácido precursor de la serotonina que se relaciona con el bienestar mental.

Para consumirlo podemos optar por comprarlo hecho o bien hacerlo en casa, es decir, tener nuestro propio laboratorio en cada para poder fermentar esta maravilla.

Así que, si te animas a hacerlo tú, debes de tener en cuenta ciertos aspectos para que tu microorganismos crezcan felices y cumplan todas las funciones que adoramos de este producto.

Cómo hacer kéfir en casa.

Cómo cuidar el kéfir casero

La limpieza: debemos usar siempre utensilios limpios y mejor de madera, vidrio o plástico. Ya que el metal puede alterar el equilibrio de los gránulos.

Alimentarlo constantemente: usemos el tipo de lecho o bebida vegetal que usemos, incluye agua azucarada. No podemos olvidar dar de comer a nuestro gránulos. Nunca se deben quedar sin gasolina.

Cuidado con la temperatura: una fermentación adecuada debería estar entre 18 y 24 ºC. Si hace mucho calor, se fermenta más rápido, por lo que cuidado con dejarlo días enteros como si no hubiera un mañana.

Tiempo justo: en 24 y 48 horas ya suele estar listo. Más tiempo puede hacer que nuestro kéfir quede muy ácido y que además se altere el equilibrio de microorganismos.

Mantenimiento: en el caso de que no vayas a consumir en unos días, la mejor opción es guardarlo en la nevera, con más cantidad de leche o agua con azúcar e ir cambiando cada pocos días el sustrato.

Al ser un alimento funcional, el kéfir no es para todo el mundo, en cualquier momento. Por ejemplo, cuando existe inmunodepresión, SIBO o sobrecrecimiento bacteriano en el intestino delgado, algunas patologías digestivas e histaminosis no va a ser el momento ideal para consumirlo. La mejor opción es siempre preguntar a tu médico o a tu nutricionista si puedes o no tomarlo. Incluso, cuál sería más adecuado, el de leche o el de agua.

Hoy en día ya podemos decir que el kéfir no solo es una bebida de moda, sino que un aliado para cuidar de la salud intestinal. Anímate a probarlo y porque no, a hacer el tuyo en casa, no te arrepentirás.

