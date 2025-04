Para qué sirve la levadura de cerveza y cómo se utiliza

Si has leído el titular y has pensado en una nueva fermentación para tu repostería, te has equivocado. La levadura de cerveza es un hongo unicelular, del género y especie Saccharomyces cerevisiae, un microorganismo que se encarga de fermentar cereales como la cebada o el trigo. Sara Martínez Esteban, dietista y nutricionista de Alimmenta, indica que se utiliza industrialmente en la fabricación de pan, cerveza y vino . No obstante, también se comercializa en copos o en polvo e incluso en cápsulas o comprimidos como un complemento nutricional , habiendo pasado un proceso de lavado, secado y pasteurización (cuando se muere el microorganismo y se inactiva).

«Es un producto alimentario bastante interesante desde el punto de vista nutricional, ya que la levadura de cerveza es rica en proteínas (entorno al 40-60% de contenido de su peso) que contienen aminoácidos esenciales, grasas insaturadas, vitaminas del grupo B (entre las que destacan el ácido fólico, interesante durante el embarazo), también aporta minerales como el selenio, el fósforo, el azufre, el cromo, el zinc, o el hierro », explica Sara Martínez Esteban.

Cabe destacar que aunque este alimento cuenta con vitamina B12 , que ayuda a la formación de glóbulos rojos en la sangre y al mantenimiento del sistema nervioso central (se disuelve en agua), no es porque de manera natural lo tenga, sino que se le ha añadido para enriquecerla.

Entre las bondades de la levadura de cerveza , de las que se hizo eco la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN) en 2018 al incluirla en la lista de sustancias con grandes complementos alimenticios , también hay que mencionar que es un producto «de fácil digestión» puesto que se absorbe muy rápidamente en nuestro organismo. Sin embargo, y pese a que potencia en gran medida los sabores cuando se emplea en la cocina, este alimento está contraindicado o desaconsejado, por su alto contenido en purinas, en personas con tendencia a padecer cálculos renales de calcio o ácido úrico: «Conviene evitarlo en personas con gota, hiperuricemia o con cólicos nefríticos», cuenta la nutricionista.

Usos de la levadura de cerveza

Dado que la levadura de cerveza se usa como complemento nutricional, Sara Martínez Esteban cuenta que es muy utilizada en la cocina vegana o vegetariana como sustitutivo del queso, por su textura, sabor y aroma. «Se suele utilizar para enriquecer platos por su alto contenido en proteínas, vitaminas y minerales», indica.

Además de su alto aporte de proteínas y aminoácidos esenciales, la levadura de cerveza, al estar dotada de tantas vitaminas y minerales, es perfecta para el cuidado del cabello: ayudará a regenerar los folículos pilosos.

Curiosidades

Tal como cuenta la nutricionista y dietista Sara Martínez Esteban, la levadura de cerveza es un alimento sostenible y de «aprovechamiento» resultante como producto derivado de la industria cervecera, mientras que la levadura nutricional se fabrica a partir de melazas de remolacha o de caña con el fin de obtener ese producto. «Por este motivo, no presenta el sabor amargo», dice la experta.

La ración de consumo puede ir de una a dos cucharadas soperas al día (10-20g) y en ningún momento hay que confundirla con la levadura química, usada en repostería, ni con la llamada levadura nutricional . «Hay que tener en cuenta que la segunda es un producto bastante más caro, pero no significa que sea mejor nutricionalmente. Tanto la de cerveza como la nutricional, están "desactivadas", es decir, debido a los procesos de calor y pasteurización a los que han sido sometidas, los microorganismos mueren, por lo que no fermentan. Mientras que la levadura de panadería sí, puesto que contiene el organismo vivo», concluye la nutricionista de Alimmenta .

Más temas:

Fibra

Cerveza

Repostería

Nutrición

Recetas

Alimentación