La presidencia de la COP29 presenta un «farol» como borrador, según los analistas Los documentos ponen negro sobre blanco las diferentes posturas en la negociación que no se han acercado ni un centímetro en los tres últimos años

La presidencia de la COP29 cumplió con lo prometido el miércoles: «A primera hora del jueves se publicarán unos textos para que las partes tengan tiempo de revisarlos». Dicho y hecho. Este jueves, Bakú se despertó con varios documentos sobre los principales temas de discusión recién impresos, pero no cumplió con la segunda parte que aseguró: «Buscaremos ofrecer puentes», aunque los puentes ofrecidos no contentan ni a países ricos, ni a pobres, ni tampoco a las organizaciones por el clima.

El escrito ofrecido por la presidencia azerí ha bajado de las 25 páginas de principio de semana a unas 10 que acumulan propuestas de cada uno de los grupos de negociadores y que se han puesto sobre la mesa durante en las últimas jornadas. «Ni siquiera esto se puede considerar un borrador», destacan varios asistentes a la cumbre climática. «Este texto tendría que haberse visto hace un par de días, ahora queda un trabajo considerable por hacer», advierte el director de la Iniciativa Internacional sobre el Clima del Instituto Mundial de Recursos, David Waskow. Linda Kalcher, de Strategic Perspectives va más allá y lo califica de «farol».

Con estas páginas, las 198 partes se han sentado este jueves en el plenario principal para intentar acercar las posturas. Las palabras no han sido muy alentadoras. El representante de la Unión Europea en la cumbre climática, Wopke Hoekstra, calificó el texto de «desequilibrado, impracticable e inaceptable».

Los 61 párrafos están llenos de «llamadas», de «enfatizar, de «tomar nota» y de «subrayar», pero no aparecen números, solo muestran las diferentes visiones y posturas distantes que no se han acercado ni un centímetro en los más de tres años de negociaciones. «Hago un llamamiento directo a los ministros y negociadores: suavicen las líneas duras», instó Antonio Guterres, secretario general de Naciones Unidas en la sala de prensa de la COP29.

Así, Mukhtar Babayev y su equipo de trabajo ofrecen a los negociadores dos opciones, que van desde el apartado 22 hasta el 28, con varios enfoques y conceptos, pero en ninguno de ellos se pone la cifra de la que tanto se ha hablado en los últimos 10 días.

«El texto es desequilibrado, impracticable e inaceptable» Wopke Hoekstra Comisario europeo para la Acción Climática

La propuesta azerí incluye una opción que podría desbloquear los billones de dólares (trillones americanos) que piden los países en desarrollo y otra en la que «puede permitir a los países del norte global eludir sus responsabilidades, escondiéndose tras el sector privado y los países del sur global», señalan varias organizaciones ecologistas.

En palabras de Tracy Carty, experta en política climática de Greenpeace Internacional, «los países del norte global parecen haber llegado a Bakú con un plan y lo están desplegando: conseguir un gran objetivo llamativo que abarque todos los flujos financieros, incluidos los del sector privado y los países del sur global, para distraer la atención de sus miserables ofertas de financiación pública».

Tampoco hay puentes que cruzar en la lista de quién debe pagar. No hay ni pilares que soporten el peso de esos viaductos. La base de contribuyentes también está por rellenar. Fuentes consultadas por este periódico aseguran que la Unión Europea está presionando fuerte en este punto del texto. El club comunitario busca incluir a China, a Corea del Sur y a países del Golfo Pérsico en la factura.

No obstante, «hay algunos elementos buenos que, con suerte, podrán quedarse», celebra David Ryfisch, jefe de Future-proof Finance en la organización Germanwatch. «Se hace referencia al principio de que quienes contaminan deben pagar». Según él, esta frase puede obligar a los países que señala la UE a que contribuyan al financiamiento climático, aunque la clave que queda en el aire es si esas aportaciones han de ser obligatorias, como ocurre a los marcados en Copenhague en 2009, o son voluntarias como hasta ahora están haciendo China, Corea del Sur o Emiratos Árabes Unidos, entre otros.

La otra preocupación

El texto «deja a los negociadores con una gran cantidad de progresos por hacer en los próximos días, y el camino hacia el acuerdo tendrá que ser rápido y sincero, con cifras sobre la mesa», alerta Rob Moore, director asociado del think tank E3G. El famoso New Collective Quantified Goal (NCQG) o la meta colectiva de financiación climática no es el único punto por resolver en la COP29.

También se ha presentado el borrador del texto para mitigación, que se estancó en las negociaciones técnicas la semana pasada. Maarten de Zeeuw, activista de clima y energía de Greenpeace Países Bajos, ha dicho: «Es indignante. Este borrador sobre mitigación no menciona los combustibles fósiles. Reconoce la urgencia, pero no logran ponerse de acuerdo sobre las acciones necesarias, a pesar de que muchos países están pidiendo que se avance rápidamente en la eliminación gradual de los combustibles fósiles».

«Estoy harta de la oposición de Arabia Saudita a cualquier sugerencia de una transición que nos aleje de los combustibles fósiles», escribió Catherine McKenna, ex ministra de clima de Canadá y presidenta del grupo de la ONU sobre compromisos de emisiones netas cero.

Guterres recordó que «la necesidad es urgente y las recompensas son grandes». El secretario general de Naciones Unidas reclamó que las partes dejaran al lado sus diferencias y salió al paso de las críticas que ha recibido en las últimas semanas la presidencia de la COP29. «Cuenta con mi plena cooperación en sus esfuerzos por alcanzar un acuerdo. El tiempo es corto», señaló el dirigente portugués.