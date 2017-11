16/11/2017 a las 20:03 Actualizado 16/11/2017 a las 20:03

Uno no puede ya quedarse al margen de los superhéroes de su generación y época, que vienen a ser como el antídoto de nuestros males. Así lo entendió Nolan en su filosófica trilogía de Batman, y así se entiende en la obsesión de Zack Snyder por Superman como metáfora del bien, la protección, la fuerza y la legalidad inviolable. Esta Liga de la Justicia se crea, precisamente, para velar por la fragilidad de un mundo en el que ya no está Superman y cuya ausencia llama a todas las fuerzas del mal, que aquí son seres del Averno con su Lucifer interestelar, pero que cada cual le puede poner nombre y apellidos.

Los «malos» tienen poco interés, ni físico ni intelectual, en el argumento (un error que le impide ser grande, pero no entretenido), y en cambio el equipo protagonista es fabuloso: a Batman ya lo conocemos en su versión sosa de Ben Affleck, y a Wonder Woman, también, en el cuerpo milagroso de Gal Gadot, que a «buena» es difícil ganarle; el chulesco Aquaman, el discreto Ciborg y luego está la sorpresa de la película, el llamado Flash (el actor Ezra Miller y su jeta de haberse comido la miel del panal), un tipo tan rápido que vuelve antes de ir, y con un sentido del humor que unido a esa velocidad del rayo recuerda a los soliloquios del parlamentario Rufián. Las peleas son espectaculares y vistosas; las chácharas, en general, no, aunque la película encuentra su sentido, más hormonal que cinematográfico, en esa esperanza que todos depositamos, vulgo, héroes y superhéroes, en la figura de Superman, que siempre da donde debe, en el momento preciso y con más fuerza que nadie. Habrá quien piense que con Wonder Woman tiene ya de sobras, pero no, Zack Snyder nos dice que sin Superman no somos nada.