16/11/2017 a las 20:12 Actualizado 16/11/2017 a las 20:12

De «Pixote» a «La vendedora de rosas» hay en el cine latinoamericano todo un género de chicos en la calle, por desgracia basado en una realidad social. Lo que distingue a estos cinco chicos de Medellín es que, sin llegar a ser de clase media, no son pobres de pedir: hacen juegos malabares y otras gracias similares para sacarse unas monedas mientras los coches esperan que el disco se ponga verde, pero luego tienen un hogar al que volver y una madre que les recrimina que no estudien más. O su corte de pelo, por ejemplo. Estos chicos, en efecto, no estarían fuera de lugar en alguna tribu urbana de una ciudad europea: hacen litrona, pintan graffitis y van a conciertos de rock (la salsa colombiana no aparece ni de fondo). La melancólica reflexión que se suscita es que vivimos en un mundo tan globalizad que todos los «millenials» se parecen; el reverso positivo es que la película escapa de lo que Luis Ospina llamaba «pornomiseria» y que una ciudad vibrante como Medellín puede permitirse contar otras historias. Eso sí, es para verla con subtítulos porque el argot y lo que llamamos vocalización convierte en opacos muchos de sus diálogos.