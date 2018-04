El legado de Johnny Cash no tiene fin Su familia publica «Forever Words», un disco con textos inéditos del hombre de negro musicado por varios artistas

Nacho Serrano

@REVISTA_HRB Seguir Actualizado: 06/04/2018 02:28h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Noticias relacionadas Johnny Cash: los versos perdidos del Hombre de Negro

El legado de Johnny Cash no sólo está asegurado e intacto, también sigue creciendo tras su muerte gracias a su familia, que ha estado recopilando letras, poemas, cartas y otros textos inéditos del hombre de negro para entregárselos a diferentes músicos que han acometido el imponente desafío de ponerles música original. En «Johnny Cash: Forever Words the Music» han participado Chris Cornell, Ruston Kelly & Kacey Musgraves, Rosanne Cash, Alison Krauss & Union Station, Kris Kristofferson & Willie Nelson, T-Bone Walker, Brad Paisley, John Mellencamp, Carlene Carter, I’m with her, Jewel, Elvis Costello o The Jayhawks, entre otros, configurando un merecido «dream team» para un disco de homenaje que va acompañado del libro «Forever Words: The Unknown Poems», un volumen de escritos inéditos de Cash editados por el poeta ganador del premio Pulitzer Paul Muldoon. «Fue increíblemente fácil reunir a este maravilloso elenco de estrellas», explica su hijo John Carter Cash, al teléfono desde el Cash Cabin Studio en Hendersonville (Tennessee), donde tuvieron lugar las grabaciones. «Todas y cada una de ellas se mostraron honradas por participar y yo, por supuesto, les di total libertad para componer la música de sus textos, tal y como mi padre hubiera deseado».

Magia en el estudio

Carter Cash trabajó junto con el productor Rick Rubin en la serie «American Recordings» de su padre, así que tiene no sólo la perspectiva del hijo, sino también del ingeniero de sonido que conoce al dedillo las querencias del artista. «Allí aprendí que producir no significa ordenar, ni siquiera guiar. Sólo ayudar a despejar el camino», asegura, «y eso es exactamente lo que hemos hecho en este disco, invitar a la gente adecuada y simplemente dejar que su magia inundara el estudio».

John Carter Cash - ABC

Los textos, hallados «en distintos estados de conservación», son un reflejo de la personalidad de un «hombre familiar, que sufría porque tenía problemas de adicción pero que sabía mantener el espíritu de lucha, y también el de buen humor», asegura su hijo. «Yo tendría unos siete años cuando empecé a darme cuenta de que algo extraño le sucedía a veces. Su comportamiento errático me hizo preguntarme ciertas cosas, y poco a poco fui conociendo su problema con algunas drogas», recuerda emocionado. «Sin embargo, la gente nunca podrá llegar a saber de verdad lo bueno y generoso que era. Fue un gran hombre».

Durante la presentación de este álbum, Carter Cash ha recibido la misma pregunta una y otra vez por parte de la prensa: ¿qué pensaría Johnny Cash de Donald Trump? Y su respuesta ha sido siempre la misma: «No era una persona de fuertes convicciones políticas, ni se sentía cómodo relacionándose con políticos. Pero se sentaría a comer con él y charlarían amistosamente». Sin embargo, insistiendo con un poquito de sarcasmo se consigue que abunde un poco más en esta morbosa cuestión. «De acuerdo, te diré algo más», acepta entre carcajadas. «Si Trump le invitase a tocar en la Casa Blanca, estoy seguro de que aceptaría. Pero también estoy seguro de que si le pidiese que cantase esta o aquella canción, mi padre respondería cantando otras dos completamente distintas. Sólo habría que escuchar la letra para saber qué querría decirle».

Más de 2.000 manuscritos hallados en su oficina La selección de los textos fue un trabajo «titánico», cuenta Carter Cash, ya que desde la muerte de su padre ha ido encontrando hasta dos mil manuscritos en carpetas, baúles y chaquetas de su oficina. «Algunos son más livianos, pero otros son muy profundos», como el del tema que abre el disco,«Forever / I still miss someone», donde el hombre de negro se lamenta de la muerte de su esposa June en una de sus últimas letras, ya que él la siguió sólo cuatro meses después. «Sabía que esa tenía que ser para Kris (Kristofferson), uno de los compañeros que más le quería. Con Willie (Nelson) a la guitarra, es perfecta».