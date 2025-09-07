De Málaga a Copenhague por 34 euros: estas son las fechas para viajar al mejor precio Destinos como Mallorca o Londres también ofrecen viaje de ida y vuelta muy asequibles

Septiembre es un buen mes para viajar; o eso, al menos, dicen los precios. Las búsquedas de estos días dejan auténticos chollos saliendo del Aeropuerto de Málaga–Costa del Sol, una terminal ágil y con mucha conectividad gracias a la oferta de compañías low cost. La joya de la semana es Copenhague: ida por 34€ y vuelta desde 73€, siempre que se viaje ligero, con mochila bajo el asiento y sin maleta de cabina.

La ventana más interesante para volar a Copenhague se sitúa entre el 25 y el 30 de septiembre. La ida directa parte desde 34€: el jueves 25, por ejemplo, Ryanair opera el vuelo FR 647 que despega de Málaga a las 15.40 y aterriza en la capital danesa a las 19.15 tras 3 h 35 min. La vuelta el martes 30 puede cerrarse desde 73€ con una única escala en Londres-Gatwick, combinando un tramo de Norwegian Air Sweden (salida 15.25, llegada 16.20) y otro de Vueling hasta Málaga (20.00–23.55). La conexión en el aeropuerto londinense ronda las 3 h 40 min y la duración total del viaje asciende a 8 h 30 min. Con estas combinaciones, la escapada de cinco días queda desde 107 € en tarifa básica y sin extras.

Vuelta de ida de Málaga a Copenhague Alejandro Trujillo

En esas mismas fechas hay más escapadas baratas desde Málaga. Palma de Mallorca se queda en 30€ por trayecto en vuelos directos, con opciones de tarde-noche que permiten exprimir el día: una salida a las 20.50 aterriza en Son Sant Joan a las 22.20, y el regreso puede fijarse a las 19.45 con llegada a Málaga a las 21.25 (Ryanair).

Si apetece ciudad, Londres arranca desde 44€ con enlaces directos que alternan Gatwick y Luton con easyJet. Un ejemplo: despegue a las 6.10 y aterrizaje en Gatwick a las 8.00; para volver, salida desde Luton a las 19.45 y llegada a Málaga a las 23.35. Todos los importes citados corresponden a tarifas básicas con mochila: sin asiento asignado, sin prioridad de embarque y sin maleta de cabina.

Vuelo de Málaga a Londres desde 44 euros ida y vuelta Alejandro Trujillo

El Aeropuerto de Málaga–Costa del Sol funciona especialmente bien para cazar ofertas. Con muchas frecuencias, bases de aerolíneas de bajo coste y conexiones rápidas por Cercanías y autovía, la competencia entre compañías se traduce en precios más ajustados y en un abanico amplio de horarios, algo que facilita cuadrar escapadas de fin de semana o de cinco días como este plan a Copenhague. En el primer semestre han llegado 12,4 millones de pasajeros, un volumen que consolida a Málaga como uno de los grandes hubs turísticos del país (el primero de Andalucía) y refuerza esa competencia que abarata los billetes.

Para pagar menos conviene aplicar algunos trucos. Usar navegación privada o borrar cookies ayuda a esquivar subidas «fantasma» al repetir búsqueda. Mirar el calendario de precios y moverse con fechas flexibles suele revelar el mejor día, normalmente entre semana. Activar alertas permite comprar en cuanto el billete baja. Separar ida y vuelta puede abaratar cuando el retorno sube, y combinar aeropuertos en destino (por ejemplo, Gatwick a la ida y Luton a la vuelta) abre más opciones. Viajar solo con mochila es clave: añadir maleta de cabina suele encarecer 20-40€ por trayecto según aerolínea. Hacer check-in online sin extras y pagar con tarjetas sin comisiones por cambio también recorta el total. Y, si el cuerpo aguanta, los vuelos de primera o última hora acostumbran a concentrar las mejores tarifas.

Con todo, el plan queda claro: Copenhague desde 107€ ida y vuelta con mochila entre el 25 y el 30 de septiembre; Palma, playa y ensaimada por 30€ el tramo; y Londres desde 44€ para quien quiera un baño de museos y pubs. Málaga pone el aeropuerto; tú, las ganas.