Cuándo se encienden las luces de Navidad en Andalucía: estas son las fechas de cada provincia

Nada más pasar la festividad del día de Todos los Santos, las calles empiezan a coger un color más navideño. Las tiendas, como es el caso del Corte Inglés de Nervión, empiezan a decorarse a la vez que se preparan para comenzar las ... campañas de Navidad, los niños empiezan a ojear diferentes catálogos de juguetes para hacer su lista de regalos de Papá Noel y los Reyes Magos, e incluso, las emisoras de radio empiezan a poner los modernos villancicos aflamencados. Sin embargo, una de las cosas que más marcan que la Navidad está cerca, es la instalación de las luces navideñas para su posterior iluminación.

Normalmente, la ciudad que parte como punto de referencia para comenzar las Navidades en relación a las luces y el decorado típico de estas fechas es Vigo o Madrid, pero este año no serán los primeros en hacerlo.

La localidad pionera en toda España, es decir, las primeras luces de Navidad este 2025 serán las de Estepa, en Sevilla. Siendo así uno de los comienzos más tempraneros de la memoria reciente, el alumbrado estepense tendrá lugar el próximo viernes 7 de noviembre a las 19.30 horas.

Adelantando sus fechas

Aproximadamente a 100 kilómetros de esta localidad, en Sevilla, ya se pueden observar la gran mayoría de las luces colgadas en las calles. Con todo preparado, el Ayuntamiento espera al 29 de noviembre para ponerlas en funcionamiento. Con ello, atrás queda la tradición de montarlas en las vísperas del puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción. Estas permanecen encendidas desde el día del encendido hasta el 6 de enero con un horario de 18.30 horas a 23.00 horas, a excepción del 24 y 31 de diciembre además del 5 de enero, que aguantarán hasta la 1.00 de la madrugada.

El mismo día, Granada inaugurará su Navidad. El encendido tendrá lugar a última hora de la tarde, a las 20.30h, justo después de la actuación de Agustín Barajas, quien buscará ambientar este acontecimiento de la manera más navideña posible.

Las primeras provincias

No obstante, estas provincias andaluzas no han sido las más tempraneras en poner en marcha el alumbrado típico de estas fechas. Coincidiendo con el Black Friday, Huelva, Cádiz y Málaga encenderán sus luces en una tarde donde gran parte de los onubenses, gaditanos y malagueños estén en las tiendas aprovechando las ofertas para comprar algún capricho, o incluso, los primeros regalos navideños.

Las provincias más tardías

Por otro lado, Córdoba y Jaén﻿ aprovecharán el tirón, tanto comercial como turístico, del puente de la Constitución y la Inmaculada Concepción, para iluminar la ciudad. Mientras que Jaén lo hará de manera segura el viernes 5 de diciembre, el ayuntamiento de Córdoba baraja dos posibles fechas para hacerlo: el miércoles del 3 de diciembre, justo antes del puente, o el viernes 5 de diciembre, en el propio puente para aprovechar y deslumbrar a los turistas que acudan a tierras cordobesas.

Sin fechas aún

Finalmente, la única provincia de las que actualmente se desconoce la fecha inicial de iluminación es Almería. No obstante, podemos encuadrarla dentro de este lapso de tiempo, recordemos que el año pasado lo realizó el 5 de diciembre.